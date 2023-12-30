Миколенко не помог. Эвертон разгромно проиграл Вулверхэмптону
Украинский защитник провел на поле все 90 минут
«Эвертон» Виталия Миколенко в матче 20-го тура АПЛ на выезде потерпел разгромное поражение от «Вулверхэмптона». Сам Миколенко вышел в основе своей команды и провел на поле все 90 минут.
Отметим, что счет в матче открыл защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман, у которого есть украинские корни. Ранее УАФ рассматривала возможность его натурализации.
АПЛ. 20-й тур
Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0
Голы: Килман 25, Кунья 53, Доусон 61
После этого поражения «Эвертон» остается 17-м в турнирной таблице АПЛ с 16 очками (с учетом 10-очкового штрафа).
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