Миколенко не помог. Эвертон разгромно проиграл Вулверхэмптону

«Эвертон» Виталия Миколенко в матче 20-го тура АПЛ на выезде потерпел разгромное поражение от «Вулверхэмптона». Сам Миколенко вышел в основе своей команды и провел на поле все 90 минут.

Отметим, что счет в матче открыл защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман, у которого есть украинские корни. Ранее УАФ рассматривала возможность его натурализации.

АПЛ. 20-й тур

Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0

Голы: Килман 25, Кунья 53, Доусон 61

После этого поражения «Эвертон» остается 17-м в турнирной таблице АПЛ с 16 очками (с учетом 10-очкового штрафа).