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Вулверхэмптон
30.12.2023 17:00 – FT 3 : 0
Эвертон
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Англия
30 декабря 2023, 18:59 | Обновлено 30 декабря 2023, 19:00
304
4

Миколенко не помог. Эвертон разгромно проиграл Вулверхэмптону

Украинский защитник провел на поле все 90 минут

30 декабря 2023, 18:59 | Обновлено 30 декабря 2023, 19:00
304
4
Миколенко не помог. Эвертон разгромно проиграл Вулверхэмптону
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Эвертон» Виталия Миколенко в матче 20-го тура АПЛ на выезде потерпел разгромное поражение от «Вулверхэмптона». Сам Миколенко вышел в основе своей команды и провел на поле все 90 минут.

Отметим, что счет в матче открыл защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман, у которого есть украинские корни. Ранее УАФ рассматривала возможность его натурализации.

АПЛ. 20-й тур

Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0
Голы: Килман 25, Кунья 53, Доусон 61

После этого поражения «Эвертон» остается 17-м в турнирной таблице АПЛ с 16 очками (с учетом 10-очкового штрафа).

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Эвертон Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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Gargantua
подсела команда
на прессинг нету сил, а без прессинга они достаточно посредственные игроки
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+1
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А Ш
Міколєнко на рівні
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0
TarasTaras94
Шкода, що заграти Макса не вдалось, так би наш захист вигялядав дуже пристойно
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-1
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