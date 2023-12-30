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30.12.2023 17:00 - : -
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30 декабря 2023, 01:39 | Обновлено 30 декабря 2023, 02:18
42
0

Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 30 декабря в 17:00 по Киеву

30 декабря 2023, 01:39 | Обновлено 30 декабря 2023, 02:18
42
0
Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

30 декабря на «Молинью» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Вулверхэмптон» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Вулверхэмптон

Команда тяжело начинала нынешний сезон. Этого, в принципе, было можно ждать: О'Нил за пару дней до старта чемпионата пришел на смену Лопетеги, который по обоюдному соглашению разорвал контракт с Вулвз. Но постепенно Гари притерся со своими новыми подопечными, и объяснил футболистам свое видение. Нет, все равно проигрывают много, иногда крупно. Но при этом регулярно, особенно на своем поле, получается брать очки и даже выигрывать, что позволяет не особенно оглядываться назад, на зону вылета - тем более, что тройка аутсайдеров очертилась за осень довольно четко. Но и расслабляться полностью нельзя. Впрочем, после разгрома Брентфорда удалось нарастить отрыв от зоны вылета до весомых 10 очков.

Эвертон

Клуб мог бы сейчас быть в числе претендентов на еврокубки - но получили осенью штраф в 10 очков, причем по довольно противоречивым причинам. Впрочем, ириски просто ответили на такой удар тем, что продолжили демонстрировать прекрасный футбол, особенно на фоне столь тяжелых предыдущих лет. Могли и даже, пожалуй, должны были синие пробиться в полуфинал Кубка Лиги, но Онана не реализовал пятый, решающий удар - а потом Фулхэм переломил ситуацию. А потом был достаточно сложный отрезок в АПЛ. Сначала играли с Тоттенхэмом, и, быстро пропустив дважды, уступили 1:2. А в среду Манчестер Сити и вовсе оформил итоговые 3:1 в свою пользу: до перерыва в Ливерпуле вели хозяева поля, но потом пропустили трижды в ответ. Кстати, теперь Лутон сократил отставание до минимума в 1 очко - надо просыпаться.

Статистика личных встреч

В последних 5 очных поединках волки позволили ирискам взять только 1 ничью, победив во всех остальных матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают практически номинальное преимущество хозяевам поля. Но оба клуба смотрятся здорово, так что ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 2,07).

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Вулверхэмптон Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы на футбол прогнозы Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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