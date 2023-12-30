30.12.2023 17:00 – FT 3 : 0
Англия30 декабря 2023, 21:18 |
370
0
Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0. Без провала Миколенко. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 20-го тура УПЛ
30 декабря 2023, 21:18 |
370
0
«Эвертон» Виталия Миколенко в матче 20-го тура АПЛ на выезде потерпел разгромное поражение от «Вулверхэмптона».
Украинский легионер «ирисок» вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, став одним из лучших в своей команде.
АПЛ. 20-й тур
Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0
Голы: Килман 25, Кунья 53, Доусон 61
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Крэйг Доусон (Вулверхэмптон).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Макс Килман (Вулверхэмптон).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 декабря 2023, 21:57 0
Легендарный голкипер покидает «Тоттенхэм»
Футбол | 30 декабря 2023, 17:10 75
Sport.ua вместе с читателями определяет лучшего спортсмена года
Футбол | 30.12.2023, 17:27
Футбол | 30.12.2023, 10:53
Футбол | 30.12.2023, 12:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.12.2023, 07:20 17
29.12.2023, 07:40 1
28.12.2023, 16:40 1
28.12.2023, 16:16 8
29.12.2023, 03:37
29.12.2023, 19:01 10
29.12.2023, 14:23 21
29.12.2023, 22:30 4