Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0. Без провала Миколенко. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
30.12.2023 17:00 – FT 3 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 декабря 2023, 21:18 |
370
0

Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0. Без провала Миколенко. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 20-го тура УПЛ

30 декабря 2023, 21:18 |
370
0
Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0. Без провала Миколенко. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» Виталия Миколенко в матче 20-го тура АПЛ на выезде потерпел разгромное поражение от «Вулверхэмптона».

Украинский легионер «ирисок» вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, став одним из лучших в своей команде.

АПЛ. 20-й тур

Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0
Голы: Килман 25, Кунья 53, Доусон 61

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Крэйг Доусон (Вулверхэмптон).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Макс Килман (Вулверхэмптон).
По теме:
Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест
Еще одно фиаско тен Хага. Манчестер Юнайтед проиграл Ноттингем Форест
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
Эвертон Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб МЛС сообщил о подписании Льориса
Футбол | 30 декабря 2023, 21:57 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб МЛС сообщил о подписании Льориса
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб МЛС сообщил о подписании Льориса

Легендарный голкипер покидает «Тоттенхэм»

Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Футбол | 30 декабря 2023, 17:10 75
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?

Sport.ua вместе с читателями определяет лучшего спортсмена года

Лутон – Челси – 2:3. Трудная победа. Видео голов и обзор матча
Футбол | 30.12.2023, 17:27
Лутон – Челси – 2:3. Трудная победа. Видео голов и обзор матча
Лутон – Челси – 2:3. Трудная победа. Видео голов и обзор матча
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Футбол | 30.12.2023, 10:53
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал
Футбол | 30.12.2023, 12:20
Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал
Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
29.12.2023, 07:20 17
Футбол
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
29.12.2023, 07:40 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Реала и Милана завершил карьеру в 42 года
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Реала и Милана завершил карьеру в 42 года
28.12.2023, 16:40 1
Футбол
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
28.12.2023, 16:16 8
Футбол
Участники Финала четырех ЛЧ-2023/24 отказываются играть в Армении
Участники Финала четырех ЛЧ-2023/24 отказываются играть в Армении
29.12.2023, 03:37
Футзал
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 10
Футбол
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
29.12.2023, 14:23 21
Футбол
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
29.12.2023, 22:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем