«Эвертон» Виталия Миколенко в матче 20-го тура АПЛ на выезде потерпел разгромное поражение от «Вулверхэмптона».

Украинский легионер «ирисок» вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, став одним из лучших в своей команде.

АПЛ. 20-й тур

Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0

Голы: Килман 25, Кунья 53, Доусон 61