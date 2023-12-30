WhoScored: Миколенко – 2-й лучший игрок Эвертона в матче с Вулверхэмптоном

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде потерпел разгромное поражение от «Вулверхэмптона» (0:3).

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Веб-портал WhoScored поставил Миколенко оценку 6.76. Это второй лучший показатель среди игроков ливерпульского клуба. Больше набрал лишь центральный защитник Джеймс Тарковски (6.89).

Лучшим игроком матча назван вингер «Вулверхэмптона» Матеус Кунья (8.63), на счету которого два результативных действия по системе гол+пас.

Отметим, что средняя оценка Миколенко в этом сезоне АПЛ составляет 7.08.