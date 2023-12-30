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  4. WhoScored: Миколенко – 2-й лучший игрок Эвертона в матче с Вулверхэмптоном
Англия
30 декабря 2023, 19:47 | Обновлено 30 декабря 2023, 20:07
961
4

WhoScored: Миколенко – 2-й лучший игрок Эвертона в матче с Вулверхэмптоном

Команда разгромно проиграла, но Виталий сыграл на уровне

30 декабря 2023, 19:47 | Обновлено 30 декабря 2023, 20:07
961
4
WhoScored: Миколенко – 2-й лучший игрок Эвертона в матче с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде потерпел разгромное поражение от «Вулверхэмптона» (0:3).

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Веб-портал WhoScored поставил Миколенко оценку 6.76. Это второй лучший показатель среди игроков ливерпульского клуба. Больше набрал лишь центральный защитник Джеймс Тарковски (6.89).

Лучшим игроком матча назван вингер «Вулверхэмптона» Матеус Кунья (8.63), на счету которого два результативных действия по системе гол+пас.

Отметим, что средняя оценка Миколенко в этом сезоне АПЛ составляет 7.08.

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Виталий Миколенко Эвертон Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джеймс Тарковски оценки WhoScored
Источник WhoScored
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Андрей Шевченко
Добре, якщо вилетять зможе перейти в кращий клуб.
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avk2307
Нарешті і Миколенкоа оцінки друкують.
Ще про думки вболівальників потрібно додати і буде ок.
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