Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Англичанин, который мог играть за Украину, забил 2-й гол в АПЛ
Англия
31 декабря 2023, 01:38 | Обновлено 31 декабря 2023, 01:56
373
1

ВИДЕО. Англичанин, который мог играть за Украину, забил 2-й гол в АПЛ

Макс Килман помог «Вулверхэмптону» обыграть «Эвертон» с Виталием Миколенко

31 декабря 2023, 01:38 | Обновлено 31 декабря 2023, 01:56
373
1
ВИДЕО. Англичанин, который мог играть за Украину, забил 2-й гол в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря состоялся матч 20-го тура АПЛ между командами «Вулверхэмптон» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «волков».

На 25-й минуте счет в поединке открыл 25-летний английский защитник и капитан «Вулвз» Макс Килман. Для него этот мяч стал вторым в карьере в высшем дивизионе Англии.

Впервые в Английской Премьер-лиге он забил 1 ноября 2019 года. Тогда Килман также поразил ворота «ирисок», сделав это на домашнем стадионе «Вулверхэмптона» «Молинью».

Интересно, что у Килмана – украинские корни, его родители – украинцы. Макс претендовал на то, чтобы попасть в сборную Украины. Наставник «сине-желтых» Сергей Ребров заявлял, что следит за ним.

Однако Макс объяснил, почему не сможет выступать за украинскую команду:

«Я вырос в Англии, я англичанин, но мои родители украинцы, поэтому я мог бы играть за обе страны, но поскольку я представлял Англию по футзалу в некоторых отборочных матчах чемпионата мира, я не могу играть за Украину», — сказал Килман в комментарии The Times.

После того, как Килман забил, он поднял футболку своего партнера Марио Лемина, который пропустил эту встречу из-за смерти своего отца.

Отметим, что в матче «Вулверхэмптон» – «Эвертон» весь поединок в составе гостей провел украинский защитник Виталий Миколенко.

ВИДЕО. Англичанин, который мог играть за Украину, забил 2-й гол в АПЛ


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Кто получил 10? Стала известна оценка Ярмолюка за матч Брентфорда в АПЛ
Тоттенхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Макс Килман видео голов и обзор сборная Украины по футболу Виталий Миколенко Марио Лемина Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон Эвертон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Футбол | 30 декабря 2023, 18:20 19
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика

Впервые за долгое время украинец провел всю игру на скамейке

ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
Футбол | 30 декабря 2023, 20:05 3
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров

Али Адамс сотворил магию в чемпионате Шотландии

Миколенко не помог. Эвертон разгромно проиграл Вулверхэмптону
Футбол | 30.12.2023, 18:59
Миколенко не помог. Эвертон разгромно проиграл Вулверхэмптону
Миколенко не помог. Эвертон разгромно проиграл Вулверхэмптону
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Футбол | 30.12.2023, 10:53
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Футбол | 31.12.2023, 01:10
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALKOSruLKA
він заграний за футзальну збірну (яка в Англії прирівнюється до футбольної), тому грати він не може за будь-яку іншу окрім англійської збірної...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
29.12.2023, 00:13 31
Футбол
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
29.12.2023, 06:59 41
Футбол
Участники Финала четырех ЛЧ-2023/24 отказываются играть в Армении
Участники Финала четырех ЛЧ-2023/24 отказываются играть в Армении
29.12.2023, 03:37
Футзал
Екатерина УСИК: «Вот как можно быть такими пид###ми»
Екатерина УСИК: «Вот как можно быть такими пид###ми»
29.12.2023, 10:04 1
Война
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
30.12.2023, 06:20 3
Теннис
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
29.12.2023, 07:20 17
Футбол
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
29.12.2023, 14:30 9
Баскетбол
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
29.12.2023, 22:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем