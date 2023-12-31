30 декабря состоялся матч 20-го тура АПЛ между командами «Вулверхэмптон» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «волков».

На 25-й минуте счет в поединке открыл 25-летний английский защитник и капитан «Вулвз» Макс Килман. Для него этот мяч стал вторым в карьере в высшем дивизионе Англии.

Впервые в Английской Премьер-лиге он забил 1 ноября 2019 года. Тогда Килман также поразил ворота «ирисок», сделав это на домашнем стадионе «Вулверхэмптона» «Молинью».

Интересно, что у Килмана – украинские корни, его родители – украинцы. Макс претендовал на то, чтобы попасть в сборную Украины. Наставник «сине-желтых» Сергей Ребров заявлял, что следит за ним.

Однако Макс объяснил, почему не сможет выступать за украинскую команду:

«Я вырос в Англии, я англичанин, но мои родители украинцы, поэтому я мог бы играть за обе страны, но поскольку я представлял Англию по футзалу в некоторых отборочных матчах чемпионата мира, я не могу играть за Украину», — сказал Килман в комментарии The Times.

После того, как Килман забил, он поднял футболку своего партнера Марио Лемина, который пропустил эту встречу из-за смерти своего отца.

Отметим, что в матче «Вулверхэмптон» – «Эвертон» весь поединок в составе гостей провел украинский защитник Виталий Миколенко.

ВИДЕО. Англичанин, который мог играть за Украину, забил 2-й гол в АПЛ



Getty Images/Global Images Ukraine



Getty Images/Global Images Ukraine



Getty Images/Global Images Ukraine