Миколенко – в основе. Стартовые составы на матч Вулвз – Эвертон

Сегодня, 30 декабря, «Вулверхэмптон» на своем домашнем стадионе в матче двадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Эвертон». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 11-е и 17-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Доусон, Килман, Тоти, Аит-Нури, Гомес, Дойл, Сарабия, Хванг, Кунья.

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брантвейт, Тарковски, Кин, Паттерсон, МакНил, Онана, Гарнер, Гаррисон, Кальверт-Льюин.

