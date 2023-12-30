Миколенко – в основе. Стартовые составы на матч Вулвз – Эвертон
Матч 20-го тура АПЛ начнется в 17:00
Сегодня, 30 декабря, «Вулверхэмптон» на своем домашнем стадионе в матче двадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Эвертон». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 11-е и 17-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет игру в стартовом составе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Доусон, Килман, Тоти, Аит-Нури, Гомес, Дойл, Сарабия, Хванг, Кунья.
«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брантвейт, Тарковски, Кин, Паттерсон, МакНил, Онана, Гарнер, Гаррисон, Кальверт-Льюин.
✌️ Two changes from #BREWOL— Wolves (@Wolves) December 30, 2023
🔙 Dawson returns to the XI
🏴 Doyle starts in midfield
How we line-up to face @Everton.
🐺📋 @AstroPay_OK pic.twitter.com/hwHNpxoOuF
Our team to face Wolves 👊 pic.twitter.com/t1qY0iFaRW— Everton (@Everton) December 30, 2023
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