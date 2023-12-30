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Англия
30 декабря 2023, 16:12 | Обновлено 30 декабря 2023, 16:13
237
0

Миколенко – в основе. Стартовые составы на матч Вулвз – Эвертон

Матч 20-го тура АПЛ начнется в 17:00

30 декабря 2023, 16:12 | Обновлено 30 декабря 2023, 16:13
237
0
Миколенко – в основе. Стартовые составы на матч Вулвз – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 декабря, «Вулверхэмптон» на своем домашнем стадионе в матче двадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Эвертон». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 11-е и 17-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Доусон, Килман, Тоти, Аит-Нури, Гомес, Дойл, Сарабия, Хванг, Кунья.

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брантвейт, Тарковски, Кин, Паттерсон, МакНил, Онана, Гарнер, Гаррисон, Кальверт-Льюин.

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Эвертон Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко стартовые составы
Источник Sport.ua
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