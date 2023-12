ОФИЦИАЛЬНО. Известный бизнесмен приобрел 25% акций Манчестер Юнайтед

Британский миллиардер Сэр Джим Рэтклифф приобрел 25% акций класса Б «Манчестер Юнайтед», которые принадлежали семье Глейзеров, сообщает официальный сайт клуба.

«Как уроженец Манчестера и сторонник клуба на протяжении всей жизни, я очень рад, что мы смогли договориться с правлением «Манчестер Юнайтед» о соглашении, которое делегирует нам ответственность за управление футбольными операциями клуба. Хотя коммерческий успех клуба всегда обеспечивал наличие средств для завоевания трофеев самого высокого уровня, в последнее время этот потенциал не был полностью раскрыт. Мы привнесем глобальные знания, опыт и таланты группы INEOS Sport, чтобы способствовать дальнейшему совершенствованию клуба, а также предоставим средства, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд» (300 миллионов долларов, – прим.)», – прокомментировал эту новость сам бизнесмен.

Также отмечается, что в будущем Рэтклифф и его компания приобретут до 25% акций класса А.

Manchester United reaches agreement for Sir Jim Ratcliffe, Chairman of INEOS, to acquire up to a 25% shareholding in the Company.#MUFC