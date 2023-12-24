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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Известный бизнесмен приобрел 25% акций Манчестер Юнайтед
Англия
24 декабря 2023, 18:33 |
1691
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный бизнесмен приобрел 25% акций Манчестер Юнайтед

Сэр Джим Рэтклифф будет руководить футбольными операциями в клубе

24 декабря 2023, 18:33 |
1691
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный бизнесмен приобрел 25% акций Манчестер Юнайтед
Sky Sports. Сэр Джим Рэтклифф

Британский миллиардер Сэр Джим Рэтклифф приобрел 25% акций класса Б «Манчестер Юнайтед», которые принадлежали семье Глейзеров, сообщает официальный сайт клуба.

«Как уроженец Манчестера и сторонник клуба на протяжении всей жизни, я очень рад, что мы смогли договориться с правлением «Манчестер Юнайтед» о соглашении, которое делегирует нам ответственность за управление футбольными операциями клуба. Хотя коммерческий успех клуба всегда обеспечивал наличие средств для завоевания трофеев самого высокого уровня, в последнее время этот потенциал не был полностью раскрыт. Мы привнесем глобальные знания, опыт и таланты группы INEOS Sport, чтобы способствовать дальнейшему совершенствованию клуба, а также предоставим средства, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд» (300 миллионов долларов, – прим.)», – прокомментировал эту новость сам бизнесмен.

Также отмечается, что в будущем Рэтклифф и его компания приобретут до 25% акций класса А.

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Джим Рэтклифф Манчестер Юнайтед Аврам Глейзер Джоэл Глейзер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу финансы
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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