22 декабря состоится финальный матч клубного чемпионата мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Обладатель Кубка Либертадорес бразильский «Флуминенсе» сыграет против победителя Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

Поединок пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити». Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Стартовые составы на финал КЧМ-2023 между Ман Сити и Флуминенсе

