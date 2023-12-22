В пятницу, 22 декабря, в Джидде на стадионе «Короля Абдуллы» состоится финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграют английский «Манчестер Сити» и бразильский «Флуминенсе». Стартовый свисток польского рефери Шимона Марчиняка из Плоцка прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити



Розыгрыш Клубного чемпионата мира в его пока еще актуальном формате настолько стремительный, что команды даже не успевают толком привыкнуть к местному климату, как уже пора собираться домой. Победителя Лиги чемпионов УЕФА это касается напрямую, так у него в графике есть всего лишь полуфинал и, если повезет, финал, после чего, в большинстве случаев, главный трофей отправляется в одну из стран Старого Света.

Последний раз, когда данная традиция нарушалась, имел место быть еще в 2012 году. Но английский «Манчестер Сити» точно не хочет повторять печальный опыт лондонского «Челси» и уступать бразильским оппонентам, коими тогда были футболисты «Коринтианса». Так уж случилось, что отсутствие особенной мотивации на фоне завоеванного требла и череда травм ключевых футболистов постепенно превращает этот сезон в агонию для «горожан».

Они могут спокойно выиграть группу Лиги чемпионов с солидным отрывом от преследователей, долгое время идти в чемпионате без осечек, но в один миг эти серии обрываются под грузом проблем, чем пользуются конкуренты. Поскольку «Сити», по очевидным причинам, еще никогда не поднимал над головой главный трофей КЧМ, то, очевидно, Хосеп Гвардиола захочет вписать свое имя в историю клуба и в этом плане. Благо, с японской «Уравой» в полуфинале проблем не возникло (3:0), поэтому «горожане» настроены очень оптимистично.

Флуминенсе



Бразильские клубы являются единственными коллективами, которые успешно навязывали европейским соперникам борьбу в финальных матчах данного турнира. Но не «Флуминенсе» запоминался этим достижением, а уже упомянутый ранее «Коринтианс» (дважды), «Сан-Паулу» и «Интернасьонал». А поскольку конкуренция между этими командами внутри страны действительно превышает все разумные границы, то неудивительно, что «трехцветные» приехали в Саудовскую Аравию за громкой сенсацией.

У них во главе стоит Фернандо Диниз, который с лета этого года закрывает еще и временную должность в сборной Бразилии, да и в целом в стране является главной надеждой тренерского цеха из-за своей харизмы. Та и подбор исполнителей у него нынче собрался солидный: тут вам и Гансо, которого можно вспомнить еще по временам Неймара в «Сантосе», и Фелипе Мело, который теперь переквалифицировался в центрального защитника, и даже Майкон из донецкого «Шахтера» в качестве арендованного защитника. И, конечно же, культовый Марсело, который находится на закате своей карьеры, но еще не настолько четком осязаемом, как 43-летний вратарь Фабио.

И вся эта банда из Рио полтора месяца назад выиграла Копа Либертадорес у аргентинского «Бока Хуниорс» в дополнительное время (2:1), а уже на Клубном чемпионате мира одолела египетский «Аль-Ахли» (2:0). Соперник, как и у «Сити», разминочного плана, но хоть с чем-то же надо подходить к финальной игре. Благо, сезон в Бразилии в это время года идет ничуть не менее интенсивно, как в Англии, поэтому играть раз в три дня «Флуминенсе» точно не привыкать.

История встреч



«Манчестер Сити» и «Флуминенсе» ранее между собой не встречались.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 42-летний поляк Шимон Марчиняк из Плоцка, который на своем счету имеет один матч в рамках Клубного чемпионата мира – полуфинал этого года между «Флуминенсе» и «Аль-Ахли». Боковыми рефери станут Томаш Листкевич и Адам Купшик, а резервным арбитром отработает Хесус Валенсуэла Саес. У Марчиняка также есть опыт проведения матчей с участием «Манчестер Сити» – 3 победы с общим счетом 6:0.

Серии команд



«Манчестер Сити» не проигрывает четыре матча кряду.

В шести из семи последних встреч «горожане» вместе с соперниками забивали больше 2.5 голов за игру.

Обе команды забивали в семи из девяти последних матчей «Манчестер Сити».

«Флуминенсе» забивал первым в пяти из шести своих последних игр.

Ориентировочные составы



«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол, Диаш, Стоунз, Уокер – Ковачич, Родри – Грилиш, Фоден, Бернарду – Альварес.

«Флуминенсе»: Фабио – Марсело, Мело, Ниньо, Хавьер – Мартинелли, Андре – Кено, Гансо, Ариас – Кано.

Не сыграют: де Брюйне, Доку, Холанд – Жорже.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке голы будут забивать в обе стороны. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют.

22 декабря, пятница