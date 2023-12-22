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Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
22.12.2023 20:00 – FT 4 : 0
Флуминенсе
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Клубный чемпионат мира
22 декабря 2023, 21:53 | Обновлено 22 декабря 2023, 23:38
2674
2

Манчестер Сити – клубный чемпион мира 2023

Английская команда уничтожила в финале бразильский «Флуминенсе»

22 декабря 2023, 21:53 | Обновлено 22 декабря 2023, 23:38
2674
2
Манчестер Сити – клубный чемпион мира 2023
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся финал клубного чемпионата мира, в котором играли английский «Манчестер Сити» и бразильский «Флуминенсе». Победу в нем одержали европейцы со счётом 4:0.

Уже на первой минуте счет был открыт. Не обошлось без ошибки Марсело, который неудачно выносил с фланга, мяч в опорной зоне подобрал Аке и прицельно пробил в левый угол. Чуть не попал, попал в штангу, зато вратарь был отыгран и Хулиан Альварес издевательски добил мяч в пустые ворота грудью.

Getty Images/Global Images Ukraine

Должен был появиться какой-то фактор, из-за которого «Флуминенсе» изменил бы ход игры, но такого не случилось. «Сити» уверенно контролировали игру и в середине тайма забили еще раз усилиями Фодена, которому помог защитник рикошетом.

В принципе, все стало в игре понятно, но до окончания оставался еще час игрового времени. Его игроки «Ман Сити» использовали максимально продуктивно, не слишком напрягаясь, но забив еще два гола. Отличились те же действующие лица, но в обратном порядке – сначала Фоден замкнул фланговый пас, а позже аналогичное действие выполнил Альварес.

Getty Images/Global Images Ukraine

4:0 – очень уверенная победа «Манчестер Сити», команда выиграла очередной трофей за год, причем даже без участия де Брюйне и Холанда. Возможно, пойдут дела вверх и в АПЛ.

​Клубный чемпионат мира-2023. Финал.

«Манчестер Сити» – «Флуминенсе» – 4:0

Альварес, 1, 88, Нино, 37, аг, Фоден, 72

Марсело, 58

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунз (Гвардиол, 75), Аке (Нунеш, 82) – Льюис, Родри (Аканджи, 75) – Бернарду Силва, Фоден, (Бобб, 82) Грилиш – Альварес.

«Флуминенсе»: Фабио – Шавьер, Нино (Марлон, 75), Мело (Барбоса, 63), Марсело (Лима, 63) – Андре, Мартинелли – Арьяс, Гансо (Александер, 63), Кено (Кеннеди, 46) – Кано

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша).

Стадион: «Король Абдулла» (Джидда, Саудовская Аравия).

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ФЛУМИНЕНСЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
27’
ГОЛ ! Автогол забил Нино (Флуминенсе).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
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отчеты Флуминенсе Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу Хулиан Альварес Фил Фоден
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Евгений Кожушко
Перед початком цього нікому не потрібного турніру було зрозуміло що як завжди європейська команда знищить усіх своїх суперників.
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