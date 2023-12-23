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Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
22.12.2023 20:00 – FT 4 : 0
Флуминенсе
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Клубный чемпионат мира
23 декабря 2023, 00:50 | Обновлено 23 декабря 2023, 01:07
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«Второй гол не заслуживали». Гвардиола оценил победу Ман Сити на КЧМ-2023

Жузеп прокомментировал победу «горожан» на турнире в Саудовской Аравии

23 декабря 2023, 00:50 | Обновлено 23 декабря 2023, 01:07
302
0
«Второй гол не заслуживали». Гвардиола оценил победу Ман Сити на КЧМ-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе». Игра завершилась со счетом 4:0.

После завершения встречи наставник английского клуба Жузеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных:

«Этот год был потрясающим. Сегодня мы закрыли главу. Мы выиграли все, что могли. Пора попробовать сделать это снова.

Нам немного повезло в начале матча, мы рано забили, но затем они провели невероятные 10-12 минут, которые заставили нас понять, насколько сложной будет игра. Второй гол нам помог, но, возможно, мы его не заслуживали.

Во втором тайме мы кое-что изменили и стали играть гораздо лучше», – сказал Гвардиола.

Гвардиола в 4-й раз в тренерской карьере выиграл титул клубного чемпионата мира.

Видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Флуминенсе – 4:0

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
27’
ГОЛ ! Автогол забил Нино (Флуминенсе).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
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пресс-конференция Жузеп Гвардиола клубный чемпионат мира по футболу Манчестер Сити Флуминенсе
Источник BBC
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