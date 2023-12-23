«Второй гол не заслуживали». Гвардиола оценил победу Ман Сити на КЧМ-2023

22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе». Игра завершилась со счетом 4:0.

После завершения встречи наставник английского клуба Жузеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных:

«Этот год был потрясающим. Сегодня мы закрыли главу. Мы выиграли все, что могли. Пора попробовать сделать это снова.

Нам немного повезло в начале матча, мы рано забили, но затем они провели невероятные 10-12 минут, которые заставили нас понять, насколько сложной будет игра. Второй гол нам помог, но, возможно, мы его не заслуживали.

Во втором тайме мы кое-что изменили и стали играть гораздо лучше», – сказал Гвардиола.

Гвардиола в 4-й раз в тренерской карьере выиграл титул клубного чемпионата мира.

Видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Флуминенсе – 4:0