Ман Сити – Флуминенсе – 4:0. Гвардиола взял КЧМ-2023. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финального матча клубного чемпионата мира 2023
22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе». Игра завершилась со счетом 4:0.
Дублем и ассистом в этом поединке отметился 23-летний аргентинский форвард Хулиан Альварес.
Также в составе «горожан» гол забил Фил Фоден, а Нино оформил автогол.
Клубный чемпионат мира 2023. Финал
Манчестер Сити – Флуминенсе – 4:0
Голы: Альварес, 1, 88, Нино, 27 (автогол), Фоден, 72
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
22 декабря «грифоны» обыграли «Сассуоло» со счетом 2:1 на выезде
Сборные этих двух стран заняли 3-е и 4-е место соответственно в групповом раунде квалификации