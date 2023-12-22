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Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
22.12.2023 20:00 – FT 4 : 0
Флуминенсе
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Клубный чемпионат мира
22 декабря 2023, 23:26 | Обновлено 22 декабря 2023, 23:30
439
0

Ман Сити – Флуминенсе – 4:0. Гвардиола взял КЧМ-2023. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча клубного чемпионата мира 2023

22 декабря 2023, 23:26 | Обновлено 22 декабря 2023, 23:30
439
0
Ман Сити – Флуминенсе – 4:0. Гвардиола взял КЧМ-2023. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе». Игра завершилась со счетом 4:0.

Дублем и ассистом в этом поединке отметился 23-летний аргентинский форвард Хулиан Альварес.

Также в составе «горожан» гол забил Фил Фоден, а Нино оформил автогол.

Клубный чемпионат мира 2023. Финал

Манчестер Сити – Флуминенсе – 4:0

Голы: Альварес, 1, 88, Нино, 27 (автогол), Фоден, 72

Видео голов и обзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
27’
ГОЛ ! Автогол забил Нино (Флуминенсе).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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