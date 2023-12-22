22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе». Игра завершилась со счетом 4:0.

Дублем и ассистом в этом поединке отметился 23-летний аргентинский форвард Хулиан Альварес.

Также в составе «горожан» гол забил Фил Фоден, а Нино оформил автогол.

Клубный чемпионат мира 2023. Финал

Манчестер Сити – Флуминенсе – 4:0

Голы: Альварес, 1, 88, Нино, 27 (автогол), Фоден, 72

Видео голов и обзор матча: