В пятницу, 22 декабря, состоится финал клубного чемпионата мира по футболу, в котором будут играть английский «Манчестер Сити» и бразильский «Флуминенсе», начало – в 20:00 по Киеву.

Обе команды не испытывали проблем в полуфинале (именно с этой стадии стартуют на турнире представители Европы и Южной Америки). «Манчестер Сити» разгромил японскую «Ураву Редс» (3:0), а у «Флуминенсе» не было проблем с египетским «Аль-Ахли». Преимущественно клубными чемпионами мира становятся европейские команды, поэтому Пеп Гвардиола не захочет нарушать традиции, ведь победа немного улучшит настроение после неудач в английском чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Флуминенсе» в украинской версии сайта.