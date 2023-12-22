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Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
22.12.2023 20:00 - : -
Флуминенсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
22 декабря 2023, 09:44 |
207
0

Манчестер Сити – Флуминенсе. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала клубного чемпината мира по футболу

22 декабря 2023, 09:44 |
207
0
Манчестер Сити – Флуминенсе. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 22 декабря, состоится финал клубного чемпионата мира по футболу, в котором будут играть английский «Манчестер Сити» и бразильский «Флуминенсе», начало – в 20:00 по Киеву.

Обе команды не испытывали проблем в полуфинале (именно с этой стадии стартуют на турнире представители Европы и Южной Америки). «Манчестер Сити» разгромил японскую «Ураву Редс» (3:0), а у «Флуминенсе» не было проблем с египетским «Аль-Ахли». Преимущественно клубными чемпионами мира становятся европейские команды, поэтому Пеп Гвардиола не захочет нарушать традиции, ведь победа немного улучшит настроение после неудач в английском чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Флуминенсе» в украинской версии сайта.

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Флуминенсе Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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