ГВАРДИОЛА: «Мы не можем выигрывать матчи и не можем с этим ничего поделать»
Тренер «Ман Сити» пессимистично прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас»
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дал комментарий после ничьей своих подопечных с «Кристалл Пелас». Напомним, игра закончилась со счетом 2:2, хотя «горожане» вели со счетом 2:0.
«Мы были хорошими во многих деталях, но мы не можем выигрывать матчи. Это произошло и сейчас, это произошло в матчах и с «Ливерпулем», и с «Тоттенхэмом». Мы не можем ничего с этим поделать.
Пропущенные голы в конце – это не просто неудача. Всё закономерно. Мы отдали два очка, мы подарили соперникам этот пенальти», – сказал Гвардиола.
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