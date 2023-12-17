ГВАРДИОЛА: «Мы не можем выигрывать матчи и не можем с этим ничего поделать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дал комментарий после ничьей своих подопечных с «Кристалл Пелас». Напомним, игра закончилась со счетом 2:2, хотя «горожане» вели со счетом 2:0.

«Мы были хорошими во многих деталях, но мы не можем выигрывать матчи. Это произошло и сейчас, это произошло в матчах и с «Ливерпулем», и с «Тоттенхэмом». Мы не можем ничего с этим поделать.

Пропущенные голы в конце – это не просто неудача. Всё закономерно. Мы отдали два очка, мы подарили соперникам этот пенальти», – сказал Гвардиола.