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  4. ГВАРДИОЛА: «Мы не можем выигрывать матчи и не можем с этим ничего поделать»
Англия
17 декабря 2023, 04:45 | Обновлено 17 декабря 2023, 05:12
411
0

ГВАРДИОЛА: «Мы не можем выигрывать матчи и не можем с этим ничего поделать»

Тренер «Ман Сити» пессимистично прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас»

17 декабря 2023, 04:45 | Обновлено 17 декабря 2023, 05:12
411
0
ГВАРДИОЛА: «Мы не можем выигрывать матчи и не можем с этим ничего поделать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дал комментарий после ничьей своих подопечных с «Кристалл Пелас». Напомним, игра закончилась со счетом 2:2, хотя «горожане» вели со счетом 2:0.

«Мы были хорошими во многих деталях, но мы не можем выигрывать матчи. Это произошло и сейчас, это произошло в матчах и с «Ливерпулем», и с «Тоттенхэмом». Мы не можем ничего с этим поделать.

Пропущенные голы в конце – это не просто неудача. Всё закономерно. Мы отдали два очка, мы подарили соперникам этот пенальти», – сказал Гвардиола.

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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Жузеп Гвардиола
Источник Sky Sports
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