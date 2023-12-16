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Манчестер Сити
16.12.2023 17:00 – FT 2 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
16 декабря 2023, 22:53 | Обновлено 16 декабря 2023, 22:54
626
0

Ман Сити – Кристал Пэлас – 2:2. Чемпионы снова потеряли очки. Видео голов

Смотрите обзор матча 17-го тура АПЛ

16 декабря 2023, 22:53 | Обновлено 16 декабря 2023, 22:54
626
0
Ман Сити – Кристал Пэлас – 2:2. Чемпионы снова потеряли очки. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 16 декабря, прошли матчи 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

Действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити» снова недосчитался зачетных баллов. Для «горожан» до 75 минут ничего не предсказывало беды, ведь они выигрывали 2:0, но сначала Матета отквитал один гол, а на 90+5 минуте Олисе реализовал пенальти и принес ничью «орлам».

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2
Голы: Грилиш, 24, Льюис, 54 – Матета, 66, Олисе, 90+5 (пенальти).

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Майкл Олисе (Кристал Пэлас).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Рико Льюис (Манчестер Сити).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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