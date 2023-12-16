Сегодня, 16 декабря, прошли матчи 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

Действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити» снова недосчитался зачетных баллов. Для «горожан» до 75 минут ничего не предсказывало беды, ведь они выигрывали 2:0, но сначала Матета отквитал один гол, а на 90+5 минуте Олисе реализовал пенальти и принес ничью «орлам».

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2

Голы: Грилиш, 24, Льюис, 54 – Матета, 66, Олисе, 90+5 (пенальти).

Видеообзор матча