В субботу, 16 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

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Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «горожане» занимают четвертую строчку с 33 очками, а «Кристалл Пэлас» идет 15 с 16 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

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