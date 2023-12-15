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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
16.12.2023 17:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 декабря 2023, 16:15 | Обновлено 15 декабря 2023, 17:25
83
0

Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 декабря в 17:00 поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги

15 декабря 2023, 16:15 | Обновлено 15 декабря 2023, 17:25
83
0
Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Кристал Пэлас

В субботу, 16 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «горожане» занимают четвертую строчку с 33 очками, а «Кристалл Пэлас» идет 15 с 16 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Кристал Пэлас Манчестер Сити смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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