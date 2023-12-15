Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 декабря в 17:00 поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 16 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
После 16 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «горожане» занимают четвертую строчку с 33 очками, а «Кристалл Пэлас» идет 15 с 16 баллами.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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