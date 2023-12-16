16 декабря на «Этихаде» пройдет матч 14-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Клуб давно считался сильнейшим в Европе, как минимум одним из таких. Но в июне это было оформлено окончательно: выиграв финал, пусть и 1:0, англичане наконец-то стали победителями Лиги чемпионов. Кстати, на международной арене и сейчас порядок. Тут и взятие Суперкубка УЕФА, и ожидаемый досрочный выход в плей-офф нового цикла Лиги чемпионов. В Англии же дела у главного фаворита далеко не так радужны. Вряд ли Гвардиола и его подопечные так уж хотели взять Суперкубок, да и в Кубке Лиги вылетали резервисты. Но в АПЛ многолетний чемпион очень уж много очков потерял, и в итоге зиму встретил за спиной у Арсенала. А потом, проиграв Астон Вилле, даже откатились на 4-е место. Сам Пеп даже обрадовался, на пресс-конференции заявив о новом вызове, который ему нужен. Но после этого даже со скромным Лутоном пришлось оформлять волевые 2:1.

Кристал Пэлас

Команда при Ходжсоне - просто эталонный середняк. И, вернувшись на пост в разгар прошлого сезона, Старина Рой успел вывести новых-старых подопечных из кризиса и поднял на итоговое 11-е место. В новом цикле орлы начинали неплохо, причем выиграли уже первый, выездной поединок (пусть и с аутсайдером, Шеффилд Юнайтед). Правда, со второй половине осени участились поражения, и только изредка цеплялись за очки: 2:0 с Бернли, 1:1 с Вест Хэмом. Но даже дома с Борнмутом на прошлой неделе закончили 0:2. Были надежды добиться успеха с Ливерпулем. Но, ведя по делу в счете, в концовке лондонская команда безвольно уступила 1:2.

Статистика личных встреч

В позапрошлом сезоне стекольщики взяли 4 очка из 6 возможных с горожанами. Но в 2022/2023 чемпион взял максимум с соперником из Лондона.

Прогноз

Букмекерские конторы безоговорочно верят в Сити. Но он не идеален в обороне, а гости будут драться отчаянно. Ждем обе забьют (коэффициент - 2,22).