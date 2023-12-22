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  4. Виталий Миколенко попал в сборную лучших игроков сезона в АПЛ
Англия
22 декабря 2023, 20:36 |
1249
18

Виталий Миколенко попал в сборную лучших игроков сезона в АПЛ

Украинский защитник «Эвертона» является лучшим на своей позиции

22 декабря 2023, 20:36 |
1249
18
Виталий Миколенко попал в сборную лучших игроков сезона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко попал в символическую сборную первой части сезона в Английской Премьер-лиге от WhoScored.

Интересно, что 24-летний украинец - единственный футболист команды не из клуба «Большой шестерки». Рейтинг Виталия в этом сезоне составляет 7.17 баллов.

Лучшими игроками АПЛ на данный момент являются вингеры Букайо Сака («Арсенал») и Жереми Доку («Манчестер Сити»). Их выступления в среднем оцениваются в 7.61 баллов из 10 возможных.

На счету Виталия Миколенко в сезоне 2023/24 13 матчей и 2 забитых мяча в Английской Премьер-лиге. Его трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро.

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Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига WhoScored Букайо Сака Жереми Доку
Источник WhoScored
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Комментарии 18
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Сергей Кашура
Це добре для збірної України.
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+2
Владислав Рейский
Циганков, Забарный, Микол, Ярмо ... леги что ушли и такие результаты ... выходит не совсем в игроках дело, а в трнере и менеджменте бо все были в клубе
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+1
Болела
Красень. Прибавив в цьому сезоні дуже потужно.
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+1
Saar
А що робить там кіпер МЮ Онана !???
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0
Darkness1984
Красень! І всього 20 лямів)
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0
AK.228
Молодець, бажаю топ клуб в подальшому !!
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0
Показать Скрыть 3 ответа
roman75zpr
Онана?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Віталій молодець, прогрес дуже помітний. А різні запасні лавочніки, які намагались хейтити Миколенко, будуть палати дуже довго 
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0
NoMad
Запасний, курво, твій вихід
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0
avk2307
Віталію  Браво, а Лавочкіну позор.
Де Лавочкін?
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0
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