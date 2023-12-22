Виталий Миколенко попал в сборную лучших игроков сезона в АПЛ
Украинский защитник «Эвертона» является лучшим на своей позиции
Украинский левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко попал в символическую сборную первой части сезона в Английской Премьер-лиге от WhoScored.
Интересно, что 24-летний украинец - единственный футболист команды не из клуба «Большой шестерки». Рейтинг Виталия в этом сезоне составляет 7.17 баллов.
Лучшими игроками АПЛ на данный момент являются вингеры Букайо Сака («Арсенал») и Жереми Доку («Манчестер Сити»). Их выступления в среднем оцениваются в 7.61 баллов из 10 возможных.
На счету Виталия Миколенко в сезоне 2023/24 13 матчей и 2 забитых мяча в Английской Премьер-лиге. Его трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро.
🏴 Premier League Team of the Season So Far— WhoScored.com (@WhoScored) December 22, 2023
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