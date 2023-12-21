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Англия
21 декабря 2023, 18:07 | Обновлено 21 декабря 2023, 18:48
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0

Миколенко восстановился после травмы и готов сыграть с Тоттенхэмом

Шон Дайч рассказал о ситуации с травмированными игроками в «Эвертоне»

21 декабря 2023, 18:07 | Обновлено 21 декабря 2023, 18:48
480
0
Миколенко восстановился после травмы и готов сыграть с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч на пресс-конференции перед матчем против 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» заявил, что украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко снова готов играть.

«Миколенко снова в строю», – сказал Дайч.

Отметим, что украинец пропустил две последние встречи из-за перенапряжения в паху.

Шеймус Коулмен также может появится на поле после трех пропущенных игр. Готов играть и Андре Гомеш.

Также отметим, что в предстоящем матче «Эвертону» не смогут помочь Абдулайе Дукуре, Эшли Янг и Деле Алли.

Матч состоится 23 декабря, начало в 17:00 по Киеву.

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Шон Дайч Абдулайе Дукуре Андре Гомеш Шеймус Коулмен Эшли Янг Деле Алли Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига Тоттенхэм
Источник ФК Эвертон
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