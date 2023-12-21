Миколенко восстановился после травмы и готов сыграть с Тоттенхэмом
Шон Дайч рассказал о ситуации с травмированными игроками в «Эвертоне»
Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч на пресс-конференции перед матчем против 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» заявил, что украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко снова готов играть.
«Миколенко снова в строю», – сказал Дайч.
Отметим, что украинец пропустил две последние встречи из-за перенапряжения в паху.
Шеймус Коулмен также может появится на поле после трех пропущенных игр. Готов играть и Андре Гомеш.
Также отметим, что в предстоящем матче «Эвертону» не смогут помочь Абдулайе Дукуре, Эшли Янг и Деле Алли.
Матч состоится 23 декабря, начало в 17:00 по Киеву.
🔙 | Vitalii Mykolenko is in contention to return for #TOTEVE.— Everton (@Everton) December 21, 2023
Full team news update ⤵️@wearfigs pic.twitter.com/licIyfCZRL
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