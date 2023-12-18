Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: топ-клуб Британии откажется от идеи подписания Андрея Лунина
Испания
18 декабря 2023, 10:17 |
2282
1

Источник: топ-клуб Британии откажется от идеи подписания Андрея Лунина

«Селтик» долго следил за украинским голкипером

18 декабря 2023, 10:17 |
2282
1
Источник: топ-клуб Британии откажется от идеи подписания Андрея Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine

«Селтик» настроен отказаться от идеи подписания украинского вратаря Андрея Лунина, сообщает журналист британского издания Daily Record Грэм Янг.

Источник отмечает, что шотландский клуб давно интересуется 24-летним голкипером, но шансов переманить его в местный чемпионат все меньше, ведь, кажется, Андрей выиграл конкуренцию у Кепы и стал основным вратарем мадридского «Реала».

«Селтик» за свою 135-летнюю историю выиграл 116 трофеев, среди которых есть и кубок Лиги чемпионов.

В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за королевский клуб, в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 5 миллионов евро, а его контракт с «Реалом» официально действует до 2024 года, хотя в СМИ появлялась информация о тайном продлении соглашения до конца сезона 2024/25.

По теме:
АНЧЕЛОТТИ – о травме Алабы: «Такого в моей карьере еще не было»
Джуд Беллингем повторил достижение Криштиану Роналду
ФОТО. Лунин отреагировал на разгромную победу Реала
Андрей Лунин Селтик Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Шотландии по футболу
Источник Daily Record
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Футбол | 17 декабря 2023, 14:28 18
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда

Михаил продолжает обострять игру «Челси»

В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
Футбол | 17 декабря 2023, 10:52 5
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы

Чемпион Украины не хотел бы уже в 1/16 финала турнира встретиться с «Ромой»

Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Хоккей | 17.12.2023, 22:48
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Роналду не попал в топ-10. Названы лучшие игроки в истории МЮ
Футбол | 18.12.2023, 07:12
Роналду не попал в топ-10. Названы лучшие игроки в истории МЮ
Роналду не попал в топ-10. Названы лучшие игроки в истории МЮ
Кака – мимо десятки. Названы лучшие бразильские футболисты в истории
Футбол | 18.12.2023, 08:40
Кака – мимо десятки. Названы лучшие бразильские футболисты в истории
Кака – мимо десятки. Названы лучшие бразильские футболисты в истории
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fedd1979
5 мільйонів ))) Ну вже ні, після останніх кількох місяців
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ленцерхайде. Меркушина – в топ-10 персьюта на Кубке мира
Ленцерхайде. Меркушина – в топ-10 персьюта на Кубке мира
16.12.2023, 14:20 15
Биатлон
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
17.12.2023, 16:40 1
Теннис
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
18.12.2023, 01:35 2
Футбол
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
16.12.2023, 14:56 1
Бокс
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
17.12.2023, 21:45
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 6
Футбол
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
17.12.2023, 08:10 4
Футбол
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
17.12.2023, 01:06 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем