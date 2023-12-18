Источник: топ-клуб Британии откажется от идеи подписания Андрея Лунина
«Селтик» долго следил за украинским голкипером
«Селтик» настроен отказаться от идеи подписания украинского вратаря Андрея Лунина, сообщает журналист британского издания Daily Record Грэм Янг.
Источник отмечает, что шотландский клуб давно интересуется 24-летним голкипером, но шансов переманить его в местный чемпионат все меньше, ведь, кажется, Андрей выиграл конкуренцию у Кепы и стал основным вратарем мадридского «Реала».
«Селтик» за свою 135-летнюю историю выиграл 116 трофеев, среди которых есть и кубок Лиги чемпионов.
В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за королевский клуб, в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 5 миллионов евро, а его контракт с «Реалом» официально действует до 2024 года, хотя в СМИ появлялась информация о тайном продлении соглашения до конца сезона 2024/25.
The Andriy Lunin to Celtic transfer wish that appears a non starter amid dramatic Madrid change of heart #HalaMadrid https://t.co/O4eYA2iBaJ pic.twitter.com/pEOOf3Ds6H— Daily Record Sport (@Record_Sport) December 18, 2023
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