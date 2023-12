Маккаби Т-А выиграл у Гента битву за первое место, Бешикташ обыграл Лугано

Сегодня, 14 декабря, прошли матчи завершающего шестого раунда группового этапа Лиги конференций.

«Маккаби Тель-Авив» в Сербии победил «Гент» и выиграл группу В. Домашние победы на свой счет записали «Брюгге», «Виктория Пльзень», загребское «Динамо» и «Лилль». Турецкий «Бешикташ» на выезде победил «Лугано».

Лига конференций, 6-й тур. 14 декабря

Брюгге – Буде-Глимт – 3:1

Голы: Нуса, 26, Тьяго, 58, Мехеле, 89 – Пеллегрино, 57 (пенальти).

Виктория Пльзень – Астана – 3:0

Голы: Влканова, 58, Москера, 67, 82.

Динамо Загреб – Балкани – 3:0

Голы: Перич, 69, Петкоивч, 72, 77 (пенальти).

Лилль – Клаксвик – 3:0

Голы: Язиджи, 29 (пенальти), Гомес, 86, Жегрова, 90+6 (пенальти).

Лугано – Бешикташ – 0:2

Голы: Тосун, 36, Амарти, 88.

Маккаби Т-А – Генк – 3:1

Голы: Каниховский, 9, Захави, 24, 61 – Де Стар, 50.

Слован Братислава – Олимпия Любляна – 1:2

Голы: Блэкман, 27 – Швайзер 17, 58.

