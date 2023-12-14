Маккаби Т-А выиграл у Гента битву за первое место, Бешикташ обыграл Лугано
Сыграны последние поединки группового этапа Лиги конференций
Сегодня, 14 декабря, прошли матчи завершающего шестого раунда группового этапа Лиги конференций.
«Маккаби Тель-Авив» в Сербии победил «Гент» и выиграл группу В. Домашние победы на свой счет записали «Брюгге», «Виктория Пльзень», загребское «Динамо» и «Лилль». Турецкий «Бешикташ» на выезде победил «Лугано».
Лига конференций, 6-й тур. 14 декабря
Брюгге – Буде-Глимт – 3:1
Голы: Нуса, 26, Тьяго, 58, Мехеле, 89 – Пеллегрино, 57 (пенальти).
Виктория Пльзень – Астана – 3:0
Голы: Влканова, 58, Москера, 67, 82.
Динамо Загреб – Балкани – 3:0
Голы: Перич, 69, Петкоивч, 72, 77 (пенальти).
Лилль – Клаксвик – 3:0
Голы: Язиджи, 29 (пенальти), Гомес, 86, Жегрова, 90+6 (пенальти).
Лугано – Бешикташ – 0:2
Голы: Тосун, 36, Амарти, 88.
Маккаби Т-А – Генк – 3:1
Голы: Каниховский, 9, Захави, 24, 61 – Де Стар, 50.
Слован Братислава – Олимпия Любляна – 1:2
Голы: Блэкман, 27 – Швайзер 17, 58.
⏰ RESULTS ⏰— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 14, 2023
Goals galore in the late fixtures as Dinamo Zagreb confirm their place in the knockout round play-offs ✅#UECL
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