Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
Major League Soccer
12 декабря 2023, 01:40 | Обновлено 12 декабря 2023, 01:46
224
0

ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова

«Интер Майами» все-таки отправится на в Саудовскую Аравию на игру против «Аль-Насра»

12 декабря 2023, 01:40 | Обновлено 12 декабря 2023, 01:46
224
0
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
Twitter

Американский футбольный клуб «Интер Майами» проведет турне в Саудовской Аравии.

«Цапли» сыграют в двух поединков против самых известных команд из «Страны двух святынь»: «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».

Обе встречи состоятся в Эр-Рияде на «Kingdom Arena Stadium».

29 января Лионель Месси и Сергей Кривцов встретятся с «лидерами». К сожалению, Лео не сможет сыграть против своего бывшего партнера по «Барселоне» и «ПСЖ» Неймара, поскольку звездный бразилец восстанавливается после травмы и выбыл до конца сезона.

1 февраля состоится еще давно анонсированный «Последний танец»: Месси vs Роналду. В первый день второго месяца 2024 года «Интер Майами» сойдется с «Аль-Насром» португальского форварда КриРо.

Интересно, что после анонса «The Last Dance» пресс-служба американской команды сообщила, что не отправится в Саудовскую Аравию зимой, однако вскоре удалила заявление.

По теме:
Кубок Саудовской Аравии. Клуб Кулибали и Митровича вышел в полуфинал
ВИДЕО. Роналду забил свой 50-й гол в 2023 году
Названа самая популярная команда 2023 года по запросам в Google
Интер Майами Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар Сергей Кривцов товарищеские матчи
Источник ФК Интер Майами
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Играют, а не разыгрывают мяч». Хави расхвалил Жирону после поражения
Футбол | 11 декабря 2023, 07:47 3
«Играют, а не разыгрывают мяч». Хави расхвалил Жирону после поражения
«Играют, а не разыгрывают мяч». Хави расхвалил Жирону после поражения

Хави отметил игру соперника

Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Футбол | 11 декабря 2023, 05:35 1
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны

Главный тренер жиронцев прокомментировал успех в матче против «сине-гранатовых»

Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Футбол | 11.12.2023, 17:45
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
Футбол | 11.12.2023, 23:30
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
Кривбасс – зимний чемпион, Шахтер и Динамо – лидеры по потерянным очкам
Футбол | 11.12.2023, 18:05
Кривбасс – зимний чемпион, Шахтер и Динамо – лидеры по потерянным очкам
Кривбасс – зимний чемпион, Шахтер и Динамо – лидеры по потерянным очкам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона – Жирона – 2:4. Гол Довбика, ассист Цыганкова. Видео голов, обзор
Барселона – Жирона – 2:4. Гол Довбика, ассист Цыганкова. Видео голов, обзор
11.12.2023, 00:23
Футбол
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
10.12.2023, 10:00 9
Футбол
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
11.12.2023, 10:40 2
Футбол
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
11.12.2023, 00:03 102
Футбол
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
10.12.2023, 13:37 4
Футбол
Леброн ДЖЕЙМС: «Рекорды будут побиты, но одна вещь никогда не будет побита»
Леброн ДЖЕЙМС: «Рекорды будут побиты, но одна вещь никогда не будет побита»
10.12.2023, 11:12 2
Баскетбол
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
10.12.2023, 19:45 3
Футбол
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
11.12.2023, 01:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем