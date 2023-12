ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова

Американский футбольный клуб «Интер Майами» проведет турне в Саудовской Аравии.

«Цапли» сыграют в двух поединков против самых известных команд из «Страны двух святынь»: «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».

Обе встречи состоятся в Эр-Рияде на «Kingdom Arena Stadium».

29 января Лионель Месси и Сергей Кривцов встретятся с «лидерами». К сожалению, Лео не сможет сыграть против своего бывшего партнера по «Барселоне» и «ПСЖ» Неймара, поскольку звездный бразилец восстанавливается после травмы и выбыл до конца сезона.

1 февраля состоится еще давно анонсированный «Последний танец»: Месси vs Роналду. В первый день второго месяца 2024 года «Интер Майами» сойдется с «Аль-Насром» португальского форварда КриРо.

Интересно, что после анонса «The Last Dance» пресс-служба американской команды сообщила, что не отправится в Саудовскую Аравию зимой, однако вскоре удалила заявление.

