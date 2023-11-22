Матча Месси против Роналду не будет? Интер Майами сделал и удалил заявление

Ранее в Саудовской Аравии заявили о том, что «Интер» Майами с участием Лионеля Месси в феврале в рамках одного из турниров должен провести контрольный матч против «Аль-Насра», где выступает Криштиану Роналду.

Организаторы назвали турнир с участием еще ряда команд «Последним танцем», однако американский клуб свое участие не подтверждает.

«Заявление о том, что «Интер» сыграет в этом турнире, не является корректным. Наш календарь на предсезонную подготовку еще не утвержден», – заявили в клубе.

При этом позже флоридский клуб удалил свое заявление.