Сказал бы также, если бы это был Арсенал. Морган раскритиковал Ман Юнайтед

Британский журналист, ярый фанат лондонского «Арсенала» и друг Криштиану Роналду Пирс Морган раскритиковал английский клуб «Манчестер Юнайтед» в своем Twitter.

5 декабря стало известно о том, что «красные дьяволы» заблокировали представителей четырех СМИ перед пресс-конференцией Эрика тен Хага.

«Что за черт? Я надеюсь, что каждый второй журналист теперь бойкотирует эту пресс-конференцию в знак солидарности со своими коллегами. И да, я бы сказал то же самое, если бы «Арсенал» вел себя так», – написал Морган.

Дело в том, что Sky, ESPN, Manchester Evening News и the Mirror распространяли информацию о том, что тренер «потерял» половину игроков в раздевалке, которые недовольны методами работы тен Хага.

WTF? I hope every other journalist now boycotts this press conference in solidarity with their colleagues. And yes, I’d say exactly the same if Arsenal behaved like this. https://t.co/KJcMVIbz1c