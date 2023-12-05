Сказал бы также, если бы это был Арсенал. Морган раскритиковал Ман Юнайтед
Британский журналист высказался о ситуации с баном СМИ
Британский журналист, ярый фанат лондонского «Арсенала» и друг Криштиану Роналду Пирс Морган раскритиковал английский клуб «Манчестер Юнайтед» в своем Twitter.
5 декабря стало известно о том, что «красные дьяволы» заблокировали представителей четырех СМИ перед пресс-конференцией Эрика тен Хага.
«Что за черт? Я надеюсь, что каждый второй журналист теперь бойкотирует эту пресс-конференцию в знак солидарности со своими коллегами. И да, я бы сказал то же самое, если бы «Арсенал» вел себя так», – написал Морган.
Дело в том, что Sky, ESPN, Manchester Evening News и the Mirror распространяли информацию о том, что тренер «потерял» половину игроков в раздевалке, которые недовольны методами работы тен Хага.
WTF? I hope every other journalist now boycotts this press conference in solidarity with their colleagues. And yes, I’d say exactly the same if Arsenal behaved like this. https://t.co/KJcMVIbz1c— Piers Morgan (@piersmorgan) December 5, 2023
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