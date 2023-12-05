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  4. Сказал бы также, если бы это был Арсенал. Морган раскритиковал Ман Юнайтед
Англия
05 декабря 2023, 22:46 | Обновлено 05 декабря 2023, 23:19
369
0

Сказал бы также, если бы это был Арсенал. Морган раскритиковал Ман Юнайтед

Британский журналист высказался о ситуации с баном СМИ

05 декабря 2023, 22:46 | Обновлено 05 декабря 2023, 23:19
369
0
Сказал бы также, если бы это был Арсенал. Морган раскритиковал Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган

Британский журналист, ярый фанат лондонского «Арсенала» и друг Криштиану Роналду Пирс Морган раскритиковал английский клуб «Манчестер Юнайтед» в своем Twitter.

5 декабря стало известно о том, что «красные дьяволы» заблокировали представителей четырех СМИ перед пресс-конференцией Эрика тен Хага.

«Что за черт? Я надеюсь, что каждый второй журналист теперь бойкотирует эту пресс-конференцию в знак солидарности со своими коллегами. И да, я бы сказал то же самое, если бы «Арсенал» вел себя так», – написал Морган.

Дело в том, что Sky, ESPN, Manchester Evening News и the Mirror распространяли информацию о том, что тренер «потерял» половину игроков в раздевалке, которые недовольны методами работы тен Хага.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Пирс Морган Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция
Источник Twitter
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