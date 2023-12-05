МЮ забанил журналистов четырех СМИ. Они критиковали клуб
Клуб хотел возможность дать ответ
«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что журналистам четырех изданий (Sky, ESPN, Manchester Evening News и the Mirror) был запрещен вход на пресс-конференцию наставника Эрика тен Хага.
Это издания в последние дни распространяли информацию о том, что тренер «потерял» половину игроков в раздевалке, которые недовольны методами работы тен Хага.
МЮ утверждает, что журналистов не пустили на клубные активности не из-за факта критики, а из-за того, что СМИ перед публикацией не связались с менеджментом и не попросили комментарий «Манчестер Юнайтед».
Тег Хаг утверждает, что пресса соврала по поводу этой ситуации.
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