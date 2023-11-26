Холанд не сумел забить только 1 клубу АПЛ, против которого выходил играть
Эрлинг поразил ворота 20 команд из 21, остался только «Брентфорд»
25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:1.
Единственный мяч в составе «горожан» забил звездный 23-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд.
«Ливерпуль» стал 20-й командой высшего дивизиона Англии, в ворота которой Холанд оформил гол.
Интересно, что Холанд не сумел забить только одному клубу из 21, против которого выходил играть. Норвежцу осталось отличиться только в игре с «Брентфордом».
В прошлом сезоне подопечные Жузепа Гвардиолы дважды проиграли «пчелам» (1:2, 0:1). Во второй игре Эрлинг остался на скамейке запасных.
В текущем сезоне АПЛ «горожане» пока что не играли против команды, за которую выступает украинец Егор Ярмолюк. Матч 18-го тура «Брентфорд» – «Манчестер Сити» состоится 23 декабря, а поединок 23-го тура пройдет 3 февраля.
20/21 - Erling Haaland has now scored against 20 of the 21 opposing sides he's faced in the Premier League with the only exception being Brentford. Collection. pic.twitter.com/wDeVqBvuEg— OptaJoe (@OptaJoe) November 25, 2023
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