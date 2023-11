Холанд не сумел забить только 1 клубу АПЛ, против которого выходил играть

25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный мяч в составе «горожан» забил звездный 23-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд.

«Ливерпуль» стал 20-й командой высшего дивизиона Англии, в ворота которой Холанд оформил гол.

Интересно, что Холанд не сумел забить только одному клубу из 21, против которого выходил играть. Норвежцу осталось отличиться только в игре с «Брентфордом».

В прошлом сезоне подопечные Жузепа Гвардиолы дважды проиграли «пчелам» (1:2, 0:1). Во второй игре Эрлинг остался на скамейке запасных.

В текущем сезоне АПЛ «горожане» пока что не играли против команды, за которую выступает украинец Егор Ярмолюк. Матч 18-го тура «Брентфорд» – «Манчестер Сити» состоится 23 декабря, а поединок 23-го тура пройдет 3 февраля.

20/21 - Erling Haaland has now scored against 20 of the 21 opposing sides he's faced in the Premier League with the only exception being Brentford. Collection. pic.twitter.com/wDeVqBvuEg