ВИДЕО. Как Ди Мария и Паредес провоцировали бразильских фанатов
Анхель плевал на болельщиков, Леандро предложил им сделать кое-то непристойное
В матче квалификации на чемпионат мира 2026 сборная Бразилии проиграла команде Аргентины (0:1), но матч больше запомнился инцидентом на трибунах.
Еще до старта поединка, во время исполнения гимнов, фанаты обеих команд схлестнулись на трибунах, отрывая и бросая в друг друга стулья, а местная полиция успокаивала самых буйных дубинками.
Изначально не было известно о причинах резкой агрессии фанатов, но далее стали всплывать некоторые подробности.
Так, например, перед встречей Анхель Ди Мария вступил в конфликт с бразильскими фанатами и пытался в них плюнуть.
When Argentina was leaving the pitch, Ángel Di María spat at local fans after they threw something at him 🗣️💦 pic.twitter.com/xCrwyNaRme— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) November 22, 2023
Леандро Паредес показал болельщикам еще один непристойный жест, который вряд ли кого-то порадовал.
No se entendió el gesto de Leandro Paredes… 😅🇦🇷pic.twitter.com/oYbfjD6zVl— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 22, 2023
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