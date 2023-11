ВИДЕО. Как Ди Мария и Паредес провоцировали бразильских фанатов

В матче квалификации на чемпионат мира 2026 сборная Бразилии проиграла команде Аргентины (0:1), но матч больше запомнился инцидентом на трибунах.

Еще до старта поединка, во время исполнения гимнов, фанаты обеих команд схлестнулись на трибунах, отрывая и бросая в друг друга стулья, а местная полиция успокаивала самых буйных дубинками.

Изначально не было известно о причинах резкой агрессии фанатов, но далее стали всплывать некоторые подробности.

Так, например, перед встречей Анхель Ди Мария вступил в конфликт с бразильскими фанатами и пытался в них плюнуть.

When Argentina was leaving the pitch, Ángel Di María spat at local fans after they threw something at him 🗣️💦 pic.twitter.com/xCrwyNaRme