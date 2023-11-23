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  4. ВИДЕО. Как Ди Мария и Паредес провоцировали бразильских фанатов
Чемпионат мира
23 ноября 2023, 12:27 |
292
1

ВИДЕО. Как Ди Мария и Паредес провоцировали бразильских фанатов

Анхель плевал на болельщиков, Леандро предложил им сделать кое-то непристойное

23 ноября 2023, 12:27 |
292
1
ВИДЕО. Как Ди Мария и Паредес провоцировали бразильских фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

В матче квалификации на чемпионат мира 2026 сборная Бразилии проиграла команде Аргентины (0:1), но матч больше запомнился инцидентом на трибунах.

Еще до старта поединка, во время исполнения гимнов, фанаты обеих команд схлестнулись на трибунах, отрывая и бросая в друг друга стулья, а местная полиция успокаивала самых буйных дубинками.

Изначально не было известно о причинах резкой агрессии фанатов, но далее стали всплывать некоторые подробности.

Так, например, перед встречей Анхель Ди Мария вступил в конфликт с бразильскими фанатами и пытался в них плюнуть.

Леандро Паредес показал болельщикам еще один непристойный жест, который вряд ли кого-то порадовал.

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Источник Sport.ua
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AndiM
МЕССІ: «Поведінка бразильських вболівальників була неприпустимою" .
  
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