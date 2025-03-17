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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Чем Судаков хуже де Брюйне?»
Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 13:19 | Обновлено 17 марта 2025, 13:26
394
5

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Чем Судаков хуже де Брюйне?»

Экс-фуболист сравнил украинских и бельгийских футболистов

17 марта 2025, 13:19 | Обновлено 17 марта 2025, 13:26
394
5
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Чем Судаков хуже де Брюйне?»
ФК Днепр. Евгений Селезнев

Украинский экс-футболист Евгений Селезнев сравнил украинских и бельгийских футболистов перед предстоящим противостоянием в квалификации Лиги наций между сборными Украины и Бельгии:

«А что, Лунин гораздо хуже Куртуа? Как он вытащил их в финал (Прим. авт – финал Лиги чемпионов сезона 2023/24) – чем он хуже?

У нас не хуже футболисты. Взять де Брюйне и взять Судакова. Де Брюйне – да, уже состоявшаяся звезда, а у Судакова гораздо большая перспектива. И чем он хуже де Брюйне?

Ребята молодцы, им везет»

Сборные Украины и Бельгии сыграют 20 и 23 марта.

Ранее сообщалось о том, что Ребров рассказал о конкуренции среди форвардов сборной Украины.

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Евгений Селезнев Кевин де Брюйне Георгий Судаков Андрей Лунин Тибо Куртуа сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу
Даниил Кирияка Источник: YouTube
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Комментарии 5
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MaximusOne
Я не з тих хто каже що Судаков поганий гравець, але порівнювати його з Де Брюйне, це перебор. Краще порівняйте наших вінгерів з їхніми, і все стане зрозуміло.
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+2
Saar
Всим
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+1
Lulinnha
Чем Пушич хуже Слота ? 
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0
potemkin78
во первых увереностью, во вторых классом
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0
Перець
Судаков то майбутній Мессі
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0
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