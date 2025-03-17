Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Чем Судаков хуже де Брюйне?»

Украинский экс-футболист Евгений Селезнев сравнил украинских и бельгийских футболистов перед предстоящим противостоянием в квалификации Лиги наций между сборными Украины и Бельгии:

«А что, Лунин гораздо хуже Куртуа? Как он вытащил их в финал (Прим. авт – финал Лиги чемпионов сезона 2023/24) – чем он хуже?

У нас не хуже футболисты. Взять де Брюйне и взять Судакова. Де Брюйне – да, уже состоявшаяся звезда, а у Судакова гораздо большая перспектива. И чем он хуже де Брюйне?

Ребята молодцы, им везет»

Сборные Украины и Бельгии сыграют 20 и 23 марта.

Ранее сообщалось о том, что Ребров рассказал о конкуренции среди форвардов сборной Украины.