Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Чем Судаков хуже де Брюйне?»
Экс-фуболист сравнил украинских и бельгийских футболистов
Украинский экс-футболист Евгений Селезнев сравнил украинских и бельгийских футболистов перед предстоящим противостоянием в квалификации Лиги наций между сборными Украины и Бельгии:
«А что, Лунин гораздо хуже Куртуа? Как он вытащил их в финал (Прим. авт – финал Лиги чемпионов сезона 2023/24) – чем он хуже?
У нас не хуже футболисты. Взять де Брюйне и взять Судакова. Де Брюйне – да, уже состоявшаяся звезда, а у Судакова гораздо большая перспектива. И чем он хуже де Брюйне?
Ребята молодцы, им везет»
Сборные Украины и Бельгии сыграют 20 и 23 марта.
Ранее сообщалось о том, что Ребров рассказал о конкуренции среди форвардов сборной Украины.
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