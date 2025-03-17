Довбик, Яремчук или Ванат? Ребров рассказал о конкуренции среди форвардов

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне плей-офф Лиги наций прокомментировал конкуренции на позиции центрального форварда:

«В прошлом матче с Бельгией мы играли с двумя нападающими, поэтому возможен и такой вариант. Сначала нужно посмотреть на состояние футболистов. Болельщики всегда говорят: «Он угадал с составом».

Но важно, чтобы на поле выходили те игроки, которые готовы выступать на высоком уровне. Перед игрой с Бельгией мы будем принимать решение, кто будет играть – Яремчук, Довбик или Ванат. На данный момент я не могу сказать, кто из этой тройки выйдет в стартовом составе. Возможно, сыграем с двумя форвардами. Тот же Яремчук только присоединился к сборной, вы же видели, что он забил два важных гола в Лиге Европы», – сказал Ребров.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.