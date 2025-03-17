Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик, Яремчук или Ванат? Ребров рассказал о конкуренции среди форвардов
Лига наций
17 марта 2025, 08:47 |
450
3

Довбик, Яремчук или Ванат? Ребров рассказал о конкуренции среди форвардов

Наставник сборной Украины поделился мнением о футболистах атаки

17 марта 2025, 08:47 |
450
3
Довбик, Яремчук или Ванат? Ребров рассказал о конкуренции среди форвардов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне плей-офф Лиги наций прокомментировал конкуренции на позиции центрального форварда:

«В прошлом матче с Бельгией мы играли с двумя нападающими, поэтому возможен и такой вариант. Сначала нужно посмотреть на состояние футболистов. Болельщики всегда говорят: «Он угадал с составом».

Но важно, чтобы на поле выходили те игроки, которые готовы выступать на высоком уровне. Перед игрой с Бельгией мы будем принимать решение, кто будет играть – Яремчук, Довбик или Ванат. На данный момент я не могу сказать, кто из этой тройки выйдет в стартовом составе. Возможно, сыграем с двумя форвардами. Тот же Яремчук только присоединился к сборной, вы же видели, что он забил два важных гола в Лиге Европы», – сказал Ребров.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.

По теме:
«Поэтому он здесь». Ребров сделал важное заявление по поводу Ярмоленко
«Партнеры не помогали ему». В Италии оценили игру Довбика в матче Серии А
«Сидим и ждем». Ребров – об отсутствии Мудрика и позиции вингера
Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Бельгия - Украина Роман Яремчук Владислав Ванат Артем Довбик Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник Бенфики оценил победу в матче, в котором Трубин пропустил дважды
Футбол | 17 марта 2025, 08:27 3
Наставник Бенфики оценил победу в матче, в котором Трубин пропустил дважды
Наставник Бенфики оценил победу в матче, в котором Трубин пропустил дважды

Бруну Лаже призвал своих подопечных не допускать ошибок

Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
Футбол | 16 марта 2025, 21:19 1
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца

В паузе УПЛ Ингулец сосредоточится на тренировочном процессе

Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Бокс | 17.03.2025, 08:15
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Арне СЛОТ: «Ливерпуль проиграет 9 раз из 10, если будет так играть»
Футбол | 17.03.2025, 06:34
Арне СЛОТ: «Ливерпуль проиграет 9 раз из 10, если будет так играть»
Арне СЛОТ: «Ливерпуль проиграет 9 раз из 10, если будет так играть»
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 16.03.2025, 22:20
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Гра нікого з них не вражає.
Ответить
+1
Battersea
Сразу всех надо выпускать против Бельгии.   Или пан , или пропан-бутан.
Ответить
0
AndyDRUID
Наші форварди в своїх клубах забивають. Це вже добре.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
15.03.2025, 15:21 5
Футбол
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
15.03.2025, 08:44 5
Бокс
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
16.03.2025, 14:43 1
Футбол
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
15.03.2025, 22:16
Футбол
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 9
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 5
Футбол
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
16.03.2025, 00:31 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем