ФОТО. Лучше чем Леманн. Украинская футболистка Осиека показала формы
Карина Чувилка покоряет болельщиков не только футболом
21-летняя украинская полузащитница хорватского «Осиека» Карина Чувилка опубликовала соблазнительные фотографии в социальных сетях.
Футболистка появилась в эффектном черном нижнем белье, продемонстрировав свою фигуру.
Этот сезон Чувилка начала в житомирском «Полесье», а зимой перешла в хорватский клуб.
Ранее она также выступала за «Ворсклу» и «Металлист 1925».
В Высшей лиге Украины футболистка провела 42 матча, а в первом круге этого сезона сыграла шесть поединков за «Полесье».
Ранее стало известно, где женская сборная Украины проведет матч Лиги наций.
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