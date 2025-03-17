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  4. ФОТО. Лучше чем Леманн. Украинская футболистка Осиека показала формы
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17 марта 2025, 19:02 |
1447
1

ФОТО. Лучше чем Леманн. Украинская футболистка Осиека показала формы

Карина Чувилка покоряет болельщиков не только футболом

17 марта 2025, 19:02 |
1447
1
ФОТО. Лучше чем Леманн. Украинская футболистка Осиека показала формы
instagram.com/kchuvilka

21-летняя украинская полузащитница хорватского «Осиека» Карина Чувилка опубликовала соблазнительные фотографии в социальных сетях.

Футболистка появилась в эффектном черном нижнем белье, продемонстрировав свою фигуру.

Этот сезон Чувилка начала в житомирском «Полесье», а зимой перешла в хорватский клуб.

Ранее она также выступала за «Ворсклу» и «Металлист 1925».

В Высшей лиге Украины футболистка провела 42 матча, а в первом круге этого сезона сыграла шесть поединков за «Полесье».

Ранее стало известно, где женская сборная Украины проведет матч Лиги наций.

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Осиек Полесье Житомир Алиша Леманн lifestyle
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Saar
Гарна. Але Лемман краще.
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