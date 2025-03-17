ФОТО. Лучше чем Леманн. Украинская футболистка Осиека показала формы

21-летняя украинская полузащитница хорватского «Осиека» Карина Чувилка опубликовала соблазнительные фотографии в социальных сетях.

Футболистка появилась в эффектном черном нижнем белье, продемонстрировав свою фигуру.

Этот сезон Чувилка начала в житомирском «Полесье», а зимой перешла в хорватский клуб.

Ранее она также выступала за «Ворсклу» и «Металлист 1925».

В Высшей лиге Украины футболистка провела 42 матча, а в первом круге этого сезона сыграла шесть поединков за «Полесье».

Ранее стало известно, где женская сборная Украины проведет матч Лиги наций.