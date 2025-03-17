Барселона разозлилась на перенос матча. Готова судиться

Федерация футбола Испании объявила о том, что матч чемпионата Испании Барселона – Осасуна, который должен был пройти 8 марта, перенесен на 27 марта.

Сообщается, что каталонский клуб крайне недоволен таким решением, потому что в этот день на поле не смогут выйти латиноамериканские футболисты – они еще будут заняты в сборных на матчах отбора ЧМ-2026.

По этой причине с Осасуной не смогут сыграть ведущие игроки Рональд Араухо и Рафинья. По информации СМИ, если федерация не изменит свое решение, то Барселона готова судиться за другую дату проведения встречи.

В федерации объясняют это тем, что Барселона играет в Лиге чемпионов и Кубке Испании, поэтому других свободных дат нет.

Барселона и Реал делят первое место в Ла Лиге с 60 очками, опережая Атлетико на 4 пункта.