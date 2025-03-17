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  4. Барселона разозлилась на перенос матча. Готова судиться
Испания
17 марта 2025, 18:12 |
695
1

Барселона разозлилась на перенос матча. Готова судиться

Не все игроки смогут выйти на поле 27 марта

17 марта 2025, 18:12 |
695
1
Барселона разозлилась на перенос матча. Готова судиться
Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Испании объявила о том, что матч чемпионата Испании Барселона – Осасуна, который должен был пройти 8 марта, перенесен на 27 марта.

Сообщается, что каталонский клуб крайне недоволен таким решением, потому что в этот день на поле не смогут выйти латиноамериканские футболисты – они еще будут заняты в сборных на матчах отбора ЧМ-2026.

По этой причине с Осасуной не смогут сыграть ведущие игроки Рональд Араухо и Рафинья. По информации СМИ, если федерация не изменит свое решение, то Барселона готова судиться за другую дату проведения встречи.

В федерации объясняют это тем, что Барселона играет в Лиге чемпионов и Кубке Испании, поэтому других свободных дат нет.

Барселона и Реал делят первое место в Ла Лиге с 60 очками, опережая Атлетико на 4 пункта.

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Барселона Осасуна Барселона - Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Saar
Ой, та Арухо ви вже в АПЛ сплавляєте 2 мысяці, Провідні...
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