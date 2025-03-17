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Испания
17 марта 2025, 17:51 |
759
1

Стало известно, за сколько Реал готов отпустить француза в МанСити

Эдуардо Камавинга не входит в дальнейшие планы Анчелотти

17 марта 2025, 17:51 |
759
1
Стало известно, за сколько Реал готов отпустить француза в МанСити
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга летом может перейти в «Манчестер Сити».

Об этом сообщает издание Football Insider.

Информация об этом распространяется в СМИ уже несколько недель, но теперь стало известно, что мадридцы готовы отпустить игрока, если получат предложение на сумму 70 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Камавинга сыграл за «Реал» 27 матчей во всех турнирах и забил один гол в Кубке Испании.

По информации портала Transfermarkt, игрок оценен в 80 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «королевский» клуб планирует продать Винисиуса Жуниора, если тот не захочет продлить контракт с клубом.

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Эдуардо Камавинга Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Александр Сильченко Источник: Football Insider
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Saar
1 гол і 80 млн...... йоб...лись!
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