Стало известно, за сколько Реал готов отпустить француза в МанСити
Эдуардо Камавинга не входит в дальнейшие планы Анчелотти
22-летний французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга летом может перейти в «Манчестер Сити».
Об этом сообщает издание Football Insider.
Информация об этом распространяется в СМИ уже несколько недель, но теперь стало известно, что мадридцы готовы отпустить игрока, если получат предложение на сумму 70 миллионов фунтов стерлингов.
В этом сезоне Камавинга сыграл за «Реал» 27 матчей во всех турнирах и забил один гол в Кубке Испании.
По информации портала Transfermarkt, игрок оценен в 80 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «королевский» клуб планирует продать Винисиуса Жуниора, если тот не захочет продлить контракт с клубом.
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