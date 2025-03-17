Игрок македонского Шкупи заживо сгорел на концерте в клубе

25-летний футболист македонского клуба «Шкупи» Андрей Лазаров погиб во время пожара в ночном клубе Pulse в городе Кочаны.

Как сообщают местные правоохранители, пожар произошел во время концерта хип-хоп группы DNK.

В зале на момент трагедии находилось около полутора тысяч человек.

Известно, что Андрей Лазаров пытался спасти людей и вывести их из зала. Нескольких человек он спас, но впоследствии уже не вернулся из горящего клуба.

К сожалению, игрок погиб вместе с 58 другими людьми.

В этом сезоне Андрей Лазаров сыграл за «Шкупи» 10 матчей, выступая на позиции полузащитника.