Игрок македонского Шкупи заживо сгорел на концерте в клубе
Андрей Лазаров пытался спасти людей из горящего зала
25-летний футболист македонского клуба «Шкупи» Андрей Лазаров погиб во время пожара в ночном клубе Pulse в городе Кочаны.
Как сообщают местные правоохранители, пожар произошел во время концерта хип-хоп группы DNK.
В зале на момент трагедии находилось около полутора тысяч человек.
Известно, что Андрей Лазаров пытался спасти людей и вывести их из зала. Нескольких человек он спас, но впоследствии уже не вернулся из горящего клуба.
К сожалению, игрок погиб вместе с 58 другими людьми.
В этом сезоне Андрей Лазаров сыграл за «Шкупи» 10 матчей, выступая на позиции полузащитника.
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