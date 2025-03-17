Не помогло. Команде УПЛ давали двойные премиальные за победу

Черноморец в минувшем туре УПЛ в битве аутсайдеров чемпионата Украины проиграл Ингульцу со счетом 0:1.

Сообщается, что перед матчем руководство одесского клуба пообещало игрокам двойные премиальные за победу над командой Василия Кобина. На всех вышла бы сумма около 20 тысяч долларов.

При этом последняя полноценная зарплата у футболистов Черноморца была еще в декабре.

В таблице команда Александра Бабича находится в зоне прямого вылета с 15 очками. У Ингульца после победы теперь 15 пунктов.