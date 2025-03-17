Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не помогло. Команде УПЛ давали двойные премиальные за победу
Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 18:55 | Обновлено 17 марта 2025, 19:09
1393
1

Не помогло. Команде УПЛ давали двойные премиальные за победу

Черноморец проиграл конкуренту за выживание

17 марта 2025, 18:55 | Обновлено 17 марта 2025, 19:09
1393
1
Не помогло. Команде УПЛ давали двойные премиальные за победу
ФК Черноморец

Черноморец в минувшем туре УПЛ в битве аутсайдеров чемпионата Украины проиграл Ингульцу со счетом 0:1.

Сообщается, что перед матчем руководство одесского клуба пообещало игрокам двойные премиальные за победу над командой Василия Кобина. На всех вышла бы сумма около 20 тысяч долларов.

При этом последняя полноценная зарплата у футболистов Черноморца была еще в декабре.

В таблице команда Александра Бабича находится в зоне прямого вылета с 15 очками. У Ингульца после победы теперь 15 пунктов.

По теме:
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: Металлист 1925 должен выйти в УПЛ. И сделать это сейчас
Форвард-открытие УПЛ: «Мы вернули интригу в борьбу за выживание»
Черноморец Одесса Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ингулец - Черноморец
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Терпение заканчивается. В Тоттенхэме начали искать замену главному тренеру
Футбол | 17 марта 2025, 19:53 1
Терпение заканчивается. В Тоттенхэме начали искать замену главному тренеру
Терпение заканчивается. В Тоттенхэме начали искать замену главному тренеру

«Шпоры» планируют переманить тренера «Борнмута» Андони Ираолу

Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Футбол | 17 марта 2025, 02:50 0
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд

Лионель хочет видеть в «Интере» Поля Погба

Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Снукер | 17.03.2025, 13:23
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Бокс | 17.03.2025, 07:41
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Футбол | 17.03.2025, 03:45
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex belogubko
ЧО надо сделать чистку весь хлам на воздух --начните с БАБИЧА и его штаба --ищите ТРЕНЕРА   удачи а Карпатам проиграют Бабича уже срочно надо увольнять --сейчас каждая проигранная игра ступенька в 1 лигу  --вы хотите что бы было 15 проигрышей Бабича так у него уже есть 15 проигрышей  14 в УПЛ и 1 в КУ
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
15.03.2025, 16:10 6
Футбол
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
17.03.2025, 08:15 13
Бокс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
16.03.2025, 00:31 1
Бокс
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
16.03.2025, 14:43 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
15.03.2025, 18:44 15
Футбол
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
17.03.2025, 00:20 3
Футбол
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
15.03.2025, 22:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем