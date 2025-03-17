Украина. Премьер лига17 марта 2025, 18:55 | Обновлено 17 марта 2025, 19:09
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Не помогло. Команде УПЛ давали двойные премиальные за победу
Черноморец проиграл конкуренту за выживание
17 марта 2025, 18:55 | Обновлено 17 марта 2025, 19:09
1393
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Черноморец в минувшем туре УПЛ в битве аутсайдеров чемпионата Украины проиграл Ингульцу со счетом 0:1.
Сообщается, что перед матчем руководство одесского клуба пообещало игрокам двойные премиальные за победу над командой Василия Кобина. На всех вышла бы сумма около 20 тысяч долларов.
При этом последняя полноценная зарплата у футболистов Черноморца была еще в декабре.
В таблице команда Александра Бабича находится в зоне прямого вылета с 15 очками. У Ингульца после победы теперь 15 пунктов.
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ЧО надо сделать чистку весь хлам на воздух --начните с БАБИЧА и его штаба --ищите ТРЕНЕРА удачи а Карпатам проиграют Бабича уже срочно надо увольнять --сейчас каждая проигранная игра ступенька в 1 лигу --вы хотите что бы было 15 проигрышей Бабича так у него уже есть 15 проигрышей 14 в УПЛ и 1 в КУ
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