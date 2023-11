ВИДЕО. Как сборная Сан-Марино побила смешной национальный рекорд

Прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.

Финляндия обыграла Сан-Марино (2:1). Футбольный карлик забил гол престижа с пенальти на 90+7 минуте.

Команда Сан-Марино побила национальный рекорд – забила гол аж в третьем матче подряд (ранее было только два) – были распечатаны ворота Дании, Казахстана и Финляндии.

Однако ужасная 127-матчевая серия Сан-Марино без побед все еще продолжается.

Квалификация Евро-2024

10-й тур, 20 ноября

Сан-Марино – Финляндия – 1:2

Голы: Берарди, 90+7 (пен) – Сойри, 50, 58

Видеообзор матча

⚽ vs. Denmark

⚽ vs. Kazakhstan

⚽ vs. Finland



For the first time in history, San Marino have scored in three straight matches 👏 pic.twitter.com/O6NmUZHEym