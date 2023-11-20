Словения с голом Вербича не пустила Казахстан на Евро, добыв вторую путевку
Дания без турнирной мотивации проиграла Северной Ирландии
Состоялись последние матчи в рамках отбора Евро-2024 в группе H.
В решающем матче группы Словения обыграла Казахстан и добыла путевку на чемпионат Европы.
Ранее из группы уже вышла команда Дании, которая сегодня позволила себе проиграть Северной Ирландии.
Еще в одной встрече Финляндия обыграла Сан-Марино, пропустив в концовке.
Квалификация Евро-2024. 10-й тур
Группа H
Словения – Казахстан – 2:1
Голы: пенальти Шешко (41), Вербич (86) – Оразов (48).
Северная Ирландия – Дания – 2:0
Голы: Прайс (60), Чарльз (81).
Сан-Марино – Финляндия – 1:2
Голы: Берарди (90+8) – Сойри (50), Сойри (58).
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