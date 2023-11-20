Словения с голом Вербича не пустила Казахстан на Евро, добыв вторую путевку

Состоялись последние матчи в рамках отбора Евро-2024 в группе H.

В решающем матче группы Словения обыграла Казахстан и добыла путевку на чемпионат Европы.

Ранее из группы уже вышла команда Дании, которая сегодня позволила себе проиграть Северной Ирландии.

Еще в одной встрече Финляндия обыграла Сан-Марино, пропустив в концовке.

Квалификация Евро-2024. 10-й тур

Группа H

Словения – Казахстан – 2:1

Голы: пенальти Шешко (41), Вербич (86) – Оразов (48).

Северная Ирландия – Дания – 2:0

Голы: Прайс (60), Чарльз (81).

Сан-Марино – Финляндия – 1:2

Голы: Берарди (90+8) – Сойри (50), Сойри (58).

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