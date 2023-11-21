20.11.2023 21:45 – FT 2 : 0
Чемпионат мира21 ноября 2023, 05:12 | Обновлено 21 ноября 2023, 05:35
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Северная Ирландия – Дания – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024
21 ноября 2023, 05:12 | Обновлено 21 ноября 2023, 05:35
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20 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч ничего не решал с турнирной точки зрения. Дания вышла на Евро досрочно.
Квалификация Евро-2024
Группа H. 10-й тур, 20 ноября
Северная Ирландия – Дания – 2:0
Голы: Прайс, 60, Чарльз, 81.
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Чарльз (Северная Ирландия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Айзек Прайс (Северная Ирландия).
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