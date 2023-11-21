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Евро
Северная Ирландия
20.11.2023 21:45 – FT 2 : 0
Дания
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Чемпионат мира
21 ноября 2023, 05:12 | Обновлено 21 ноября 2023, 05:35
141
0

Северная Ирландия – Дания – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024

21 ноября 2023, 05:12 | Обновлено 21 ноября 2023, 05:35
141
0
Северная Ирландия – Дания – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч ничего не решал с турнирной точки зрения. Дания вышла на Евро досрочно.

Квалификация Евро-2024

Группа H. 10-й тур, 20 ноября

Северная Ирландия – Дания – 2:0

Голы: Прайс, 60, Чарльз, 81.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Чарльз (Северная Ирландия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Айзек Прайс (Северная Ирландия).
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Источник Sport.ua
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