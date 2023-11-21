Северная Ирландия – Дания – 2:0. Видео голов и обзор матча

20 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.

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Матч ничего не решал с турнирной точки зрения. Дания вышла на Евро досрочно.

Квалификация Евро-2024

Группа H. 10-й тур, 20 ноября

Северная Ирландия – Дания – 2:0

Голы: Прайс, 60, Чарльз, 81.