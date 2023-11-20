Македония – Англия, Словения – Казахстан и другие матчи. Смотреть LIVE

20 ноября проходят матчи 10-го тура квалификации Евро-2024.

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Все семь поединков начнутся в 21:45.

Квалификация Евро-2024. 10-й тур, 20 ноября

21:45. Албания – Фарерские острова

21:45. Северная Ирландия – Дания

21:45. Северная Македония – Англия

21:45. Финляндия – Сан-Марино

21:45. Словения – Казахстан

21:45. Украина – Италия

21:45. Чехия – Молдова

21:45. Албания – Фарерские острова

21:45. Северная Ирландия – Дания

21:45. Северная Македония – Англия

21:45. Финляндия – Сан-Марино

21:45. Словения – Казахстан

21:45. Украина – Италия

21:45. Чехия – Молдова