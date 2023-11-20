20.11.2023 21:45 - : -
Чемпионат Европы20 ноября 2023, 10:42 |
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Македония – Англия, Словения – Казахстан и другие матчи. Смотреть LIVE
Смотрите 20 ноября матчи 10-го тура квалификации Евро-2024
20 ноября 2023, 10:42 |
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20 ноября проходят матчи 10-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Все семь поединков начнутся в 21:45.
Квалификация Евро-2024. 10-й тур, 20 ноября
- 21:45. Албания – Фарерские острова
- 21:45. Северная Ирландия – Дания
- 21:45. Северная Македония – Англия
- 21:45. Финляндия – Сан-Марино
- 21:45. Словения – Казахстан
- 21:45. Украина – Италия
- 21:45. Чехия – Молдова
21:45. Албания – Фарерские острова
21:45. Северная Ирландия – Дания
21:45. Северная Македония – Англия
21:45. Финляндия – Сан-Марино
21:45. Словения – Казахстан
21:45. Украина – Италия
21:45. Чехия – Молдова
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