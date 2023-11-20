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20.11.2023 21:45 - : -
Англия
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20 ноября 2023, 10:42 |
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0

Македония – Англия, Словения – Казахстан и другие матчи. Смотреть LIVE

Смотрите 20 ноября матчи 10-го тура квалификации Евро-2024

20 ноября 2023, 10:42 |
101
0
Македония – Англия, Словения – Казахстан и другие матчи. Смотреть LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Северная Македония – Англия

20 ноября проходят матчи 10-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Все семь поединков начнутся в 21:45.

Квалификация Евро-2024. 10-й тур, 20 ноября

  • 21:45. Албания – Фарерские острова
  • 21:45. Северная Ирландия – Дания
  • 21:45. Северная Македония – Англия
  • 21:45. Финляндия – Сан-Марино
  • 21:45. Словения – Казахстан
  • 21:45. Украина – Италия
  • 21:45. Чехия – Молдова

21:45. Албания – Фарерские острова

21:45. Северная Ирландия – Дания

21:45. Северная Македония – Англия

21:45. Финляндия – Сан-Марино

21:45. Словения – Казахстан

21:45. Украина – Италия

21:45. Чехия – Молдова

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Источник Sport.ua
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