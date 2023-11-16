От Жаирзинью до Кигана: символическая сборная 1970-х

70-е… Деревья тогда, может, и были большими, мороженое, как по мне, хуже, чем теперь, однако куда желаннее, железный занавес не давал возможности видеть мир, а вот футбол… А он даровал радость и прикосновение к чему-то незаурядному, к чему-то, в чем мы чувствовали себя современниками, а не малоинтересными, с шаблонным мышлением слушателями лектория «Два мира – две идеологии» (по крайней мере, в нашей школе был именно такой, где приглашенные штатные идеологи различных обществ разглагольствовали о том, как несладко живется трудящимся в Японии, определяли, «куда плывут мутные воды Рейна», и почему яркое, сияющее в Париже солнышко «не радует парижан»).

И среди той футбольной мировой толчеи наши соотечественники выделяли для себя любимцев – зарубежных звезд, коих была возможность созерцать разве что во время мундиалей, матчей зарубежных сборных против советской и еврокубков, когда те противостояли нашим. А тому времени есть чем похвастать в футбольном отношении. И мы, простосердечные потребители 3-канального телевещания, как только получали малейшую возможность, жадно утоляли футбольную жажду. Поводом вспомнить звезд 70-х стала круглая дата Ари Хана – важной составляющей оранжевой команды Ринуса Михелса в 1970-е. 16 ноября он отмечает свое 75-летие. По-моему, ему несправедливо мало внимания уделяют даже самые громкоголосые певцы од-панегириков нидерландскому футболу. А между тем он играл нерядовую роль в тактических расчетах Михелса. Собственно, обратил внимание на то, что все фигуранты моего варианта сборной творили футбольную сказку 1970-х: независимо от того, номинально ли действовали в разрушении или же нашли себя в креативе. Итак, вспомним яркость полусотлетней давности.

Вратарь: Зепп Майер (родился в 1944 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Зепп Майер

Уроженец баварского городка Меттен, Йозеф Дитер Майер рос в не лучшие для Германии времена. Страна потерпела поражение во Второй мировой войне, разделилась на две части, болезненно (однако, похоже, навсегда) прощалась с прошлым. Но вот мировое футбольное чемпионство в 1954 г. стало для ФРГ своего рода отправной точкой для грядущего ренессанса, причем во всех областях. Будущий знаменитый вратарь в детстве проявлял незаурядные актерские способности и искренне мечтал стать актером (это, собственно, и послужило поводом для появления прозвища «Клоун» уже во время прокладывания им путей к футбольной славе). Однако футбол, в конце концов, перевесил. Ярко выраженный «ванклабмен» (лишь «Бавария», других клубов как места работы он не признавал), Зепп имел касательство ко всем славным страницам западногерманского футбола в 1970-е (четыре еврокубка с «Баварией», среди них три Кубка чемпионов, Межконтинентальный кубок, чуть ли не десяток побед – в чемпионате и кубке – на внутренней арене, мировое и европейское чемпионство, другие медали чемпионатов мира и Европы и т. д.). Хватало и личных наград. Так, Майер в 1970-е трижды становился игроком года в ФРГ. И так, в конце концов, получилось, что, едва наступили 1980-е, он вынужден был завершить игровую карьеру, так и не придя в себя после автоаварии, в которой получил сотрясение мозга и перелом руки.

Уникальность Майера еще и в том, что он пропустил только раз в 5-ти финальных еврокубковых поединках. Кроме того, с 1966 по 1979 гг. отыграл 442 матча бундеслиги подряд! Возможно ли этот результат вообще превзойти! Ну, и, конечно, может, и не самое лучшее для наших болельщиков, однако весомое воспоминание об отраженном Майером пенальти от Олега Блохина в четвертьфинале Кубка чемпионов в 1977 г.: кипер баварцев перевел сначала мяч в штангу, от штанги тот снова попал в Майера, а затем отлетел за линию поля. И бурная радость Майера после такой оказии! Правда, киевляне в конце концов победили в том поединке с необходимым счетом и вышли в полуфинал самого престижного футбольного турнира Старого Света. Но Майер множество раз выручал свою команду: уже на 6-й минуте справился с ударом Буряка, а на 17-й сумел разгадать замысел Блохина, когда наш форвард пытался перекинуть мяч через оппонента. Как отмечала тогда отечественная пресса, «Майер есть Майер!».

Защитники: Руд Крол (родился в 1949 г.), Даниэль Пассарелла (родился в 1953 г.), Франц Беккенбауэр (родился в 1945 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Пассарелла

Руда Крола многие и вполне заслуженно считают едва ли не главным звеном тотального футбола. Мастер разрушения и дальних ударов, он мог закрыть практически любую позицию в защите. Расположу его на левом фланге обороны, ведь именно там он играл на серебряном для Нидерландов мундиале-1974 и отличился голом в ворота аргентинцев и ассистом на Йохана Кройфа в матче против бразильцев. Если Руд в номинальной расстановке начинал игру на левом фланге защиты, то он постоянно менялся местами с коллегами по этому флангу как в «Аяксе», так и в сборной. Тренеры, под чьим началом Крол впитывал азы тотального футбола, поощряли его идти вперед, и он это охотно делал, не раз мощными дальними ударами поражая ворота противников.

Крол со своим универсализмом – это олицетворение футбольных 1970-х. И он, подобно Майеру, как только стартовала эпоха 1980-х, ощутимо сдал. На Euro-80 он также капитанил в оранжевой сборной, однако и Крол, и сборная Нидерландов уже не сверкали так ярко, как в 1970-е. И хотя на клубном уровне он поиграл почти до середины 1980-х, но это уже был не «Аякс» – законодатель тактической моды, а домарадонный «Наполи», который только торил себе путь наверх. В Италии к своей многочисленной наградной коллекции 70-х (три Кубка чемпионов, два Суперкубка УЕФА, Межконтинентальный кубок, два мировых вице-чемпионства, с десяток внутринидерландских побед) он добавил разве что бронзовые награды за 3-е место в серии А. Но это уже были не 1970-е.

Даниэля Пассареллу (да, теперь мы понимаем, что вариант Пассарелья – правильный, однако от написания, характерного для нашей прессы именно 1970-х гг., отказаться ох как сложно) поставлю в центр защиты, несмотря на его жажду результативных ударов. В родном «Ривер Плейте» он был едва ли не самым главным бомбардиром со средней результативностью 0,4 гола за игру. Даниэль младше большинства своих коллег из этой символической сборной, и даже застал, будучи игроком, и 1980-е. Больше того, и в 1980-е он стал чемпионом мира, как в 1970-е. Следовательно, является самым титулованным игроком аргентинской сборной. Но его роли в победе 1978 г. и в чемпионстве 1986 г., конечно, несравнимы. На домашнем мундиале в 1978 г. он был душой-моторчиком команды, а в 1986 г. – ветераном с чемпионским опытом, игравшим, скорее, психологическую роль в коллективе. Именно в 1978 г. весь мир увидел лучшую версию Пассареллы!

Интересно, что, оценивая его скиллы, аналитики наибольшее предпочтение отдавали даже не его умению как защитника читать игру или изобретательности, вроде бы, мало подходящей номинальному защитнику, при завершении атак, а ментальным качествам. Такие категории как «лидерство» и «решительность», по мнению портала, посвященного футбольным легендам, Пассарелла реализовывал на 93%. Из физических скиллов такой же цифрой могут похвастать разве что прыжки Даниэля. Из технических – соответственно – игра головой – на уровне 90%. Ну, а то, что он является 2-кратным чемпионом мира и, соответственно, имеет прозвище Эль Кайзер, добавляет ему неповторимости.

Но есть еще и Кайзер Франц! Основная его специальность – либеро (едва ли не основоположник этого амплуа!), мог сыграть и на позиции опорника, правым или левым центральным защитником. Но расположу обладателя «Золотого мяча» 1972 и 1976 гг. справа в защите, учитывая его правоногость. Беккенбауэр превзошел Майера по титулам футболиста года в Германии (таковых у него четыре – больше, чем у кого бы то ни было). Чемпион мира-1974 (как тогда его называли, «атакующий чистильщик в структуре 1–3–3–3») и обладатель «Серебряного мяча» того мундиаля. К тому же, Франц является и вице-чемпионом мира, чемпионом и вице-чемпионом Европы. Есть в его коллекции и медаль за 3-е место на мундиале, однако тот мундиаль прошел в 1966 г., за несколько лет до 1970-х. Беккенбауэр трижды подряд входил в символическую сборную чемпионатов мира, два из этих чемпионатов пришлись на 1970-е. Ну, три Кубка чемпионов, Кубок кубков, Межконтинентальный кубок – своего рода джентльменский набор для фигурантов этой сборной.

Что же касается привлечения Кайзера Франца к атакующим действиям, то обозреватели отмечали, что именно он в меньшей степени среди защитников испытывал дискомфорт при участии в атаках и, в частности, при передвижении с мячом вперед. Исчерпывающая и справедливая характеристика!

Полузащитники: Роб Ренсенбринк (1947–2020), Ари Хан (родился в 1948 г.), Жаирзинью (родился в 1944 г.), Йохан Кройф (1947–2016)

Getty Images/Global Images Ukraine. Йохан Кройф

Полузащита 70-х – это хит-парад универсалов. Роб Ренсенбринк на чемпионатах мира 1974 и 1978 гг. не только был удостоен медалей за 2-е место, но и завоевал титул вице-бомбардира в частности на аргентинском мундиале. Он тяготел к левому флангу, хотя и в хаосе тотального футбола чувствовал себя как нельзя лучше. В то же время Роб никогда не играл за «Аякс», а на клубном уровне ассоциируется даже не с каким-то клубом из Нидерландов, а с брюссельским «Андерлехтом», с которым выиграл пять евротрофеев в 1970-е (два Кубка Кубков, Кубок УЕФА и два Суперкубка УЕФА).

Нынешний юбиляр Ари Хан – не только опорник-скала (попробуй такого пройти), но и сообразительный выдумщик разнообразных причуд на поле. Чего стоит хотя бы его меткий удар чуть ли не с 40-ка метров по воротам итальянцев на мундиале-78, который в итоге стоил (игра слов!) апеннинцам места в финале! Клубная карьера Хана – своеобразное сочетание пути, например, Крола и Ренсенбринка: в ней есть и «Аякс» первой половины 70-х, и «Андерлехт» второй половины того славного 10-летия. И в каждом из бенилюксовских грандов он стал мультиобладателем еврокубков. Ну и, безусловно, два мировых вице-чемпионства оранжевых в 1970-е – также в списке его гордости.

Сборная любого времени без бразильцев – нонсенс. Однако именно с началом 1970-х кудесники мяча стали уходить в тень. Нет, был еще, конечно, триумф на мексиканском мундиале-1970 (финальный аккорд или отзвук суперской эпохи – выбирайте определение, которое вам по вкусу), однако Пеле уже был в возрасте, и именно в 1970-е показал свою силу в меньшей степени, чем в конце 1950-х – в 1960-е. А вот другой чемпион мира-1970 Жаирзинью в большей степени именно игрок 1970-х. Невысокий, техничный, быстрый, он почитал за своего кумира Гарринчу, а по расположению на поле тяготел к правому флангу. Вероятно, сейчас мы бы его определили как вингера, однако и он не чурался универсализма. Среди его скиллов – прекрасное первое касание и незаурядный атлетизм. Вот эта вторая черта и отличала его среди многих соотечественников и в определенной степени европеизировала Жаирзинью. Хотя в Старом Свете он, в конце концов, поиграл крайне мало. Партнер Жаирзинью по чемпионской бразильской команде-1970 Ривелину назвал его «нашим ураганом», добавив: «Ураганом Кубка мира». Именно под этим прозвищем тот, кто «ел крем-брюле вместе с Пеле», как утверждал в шутливой песне советский бард, вошел в футбольную историю. А на мундиале-74 Жаирзинью запомнился изобретательным падением во время троянского пребывания во вражеской стенке в матче против ГДР (брешью воспользовался Ривелину, забив победный гол), а также победным мячом в ворота аргентинцев (продемонстрировал умение играть на втором этаже).

Оставим дотошным футбольным историкам тему, какое именно 10-летие ментально лучше всего представляет Кройф – 1960-е или 1970-е. Факт есть факт: на мундиале-74 он был удостоен звания лучшего игрока. И совершенно заслуженно. Универсал, прекрасно вписавшийся в эпоху тактических революций в футболе!

Нападающие: Марио Кемпес (родился в 1954 г.), Герд Мюллер (1945–2021), Кевин Киган (родился в 1951 г.)

Длинноволосый «Матадор» Марио Кемпес наделал шуму на победном и одновременно домашнем для Аргентины мундиале-78, став лучшим бомбардиром турнира. Тот успех имел незаурядную основу: Марио был единственным легионером в составе новых чемпионов мира (ныне такой легионерский минимализм сложно себе представить, разве что у англичан, но у них с чемпионствами в наше время не складывается!) и ехал домой на мундиаль в ореоле славы 2-кратного лучшего бомбардира испанского чемпионата (играл аргентинец за «Валенсию»). Особенность Кемпеса в том, что он действовал наиболее эффективно, когда не теснился в прокрустовом ложе строгого соблюдения позиции на поле. К слову, точность ударов «Матадора» футбольные обозреватели выделяли как наибольшую его добродетель (по мнению креаторов «картотеки легенд» в Интернете, показатель в этой области у Кемпеса воистину гроссмейстерский – 94%).

Относительно «бомбардира нации», чемпиона мира и Европы, неоднократного победителя еврокубков Герда Мюллера скажу, что у этого человека было исключительное чувство гола. Товарищеский матч западногерманской сборной против советской в ​​мае 1972 г., по-моему, является лучшей иллюстрацией игровых качеств этого форварда. Мюллер тогда забил в ворота Рудакова четыре гола на любой вкус (в течение 16-ти минут!): продемонстрировал незаурядные технические скиллы, умение обыграть на месте защитника и обмануть голкипера, способность подкараулить ошибку защитника, среагировать на отскок, расположившись в нужном месте. Он стал первым обладателем «Золотого мяча» в 1970-е, впоследствии был дважды удостоен «Золотой бутсы», а лучшим бомбардиром чемпионата ФРГ он становился семь раз (подавляющее большинство именно в 1970-е). Спустя много лет, это достижение повторит Роберт Левандовски, однако в общем списке бомбардиров бундеслиги всех времен поляк так и не догнал баварского «ванклабмена» (и, судя по четко очерченному каталонскому вектору карьеры Роберта, вероятно, так уже и не догонит). Ну, и показатель Мюллера 0,86 гола в среднем за матч в сильнейшей лиге немецкого футбола – воистину фантастичен. Особенно учитывая, что Герд сыграл в бундеслиге около 430 игр!

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Киган (справа)

Своими двумя «Золотыми мячами» в 1978 и 1979 гг. Кевин Киган словно подытожил то безумное 10-летие! Парадокс или нет, однако регулярно немало забивая за «Ливерпуль» на протяжении большей части 70-х, Киган на звание лучшего футболиста Европы не претендовал. А вот перейдя в «Гамбург» в 1977-м, сразу привлек к себе большое внимание европейских медийщиков. Хотя и такого количества командных трофеев, как в составе мерсисайдцев (Кубок чемпионов, два Кубка УЕФА, три домашних чемпионства), он в составе «красноштанников» не выиграл (разве что один чемпионат страны). Возможно, объективно менее звездная команда позволила лучше проявить именно индивидуальность Кигана.

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И о тактической схеме. У меня получилось что-то вроде 3–3–1–3, которую можно при желании трансформировать в 3–5–2, или вообще в какую-то очень уж фантастическую 3–4–4. Соответствуют ли они духу футбольных 1970-х? Ну, 3–5–2 – это, скорее, признак уже ХХІ века с одним форвардом-таргетменом, а другим – быстроногим обладателем мощного удара. Мюллер и Киган отнюдь не таргетмены, в то же время их отличительные черты – быстроногость и незаурядная скорость принятия решений на поле. Марио Кемпес при 3–5–2 вполне может быть тем самым таргетменом, а, скажем, Киган будет отходить назад в поисках мяча и отрабатывать в отборе. Словом, как писали классики, у таких яркостей все должно объединяться и делать свое дело. Взаимозаменяемость, характерная для ведущих команд 1970-х, могла бы быть и фирменным признаком именно этой символической команды. Как бы то ни было, а определение игрового амплуа Ренсенбринка, Жаирзинью и особенно Кройфа – крайне сложная задача! Однако в то же время это свидетельствует о том, что речь идет именно о 70-х, не так ли?

…Припоминаю, как на разнообразных бланках советских времен любили там, где следовало вписать год, делать такую ​​белку: первые три цифры года. И этой трицифири «197…» в свое время напечатали на таком множестве бланочных кип, что еще и до середины 1980-х бюрократам всех уровней хватало. Приходилось чиновному люду от руки вместо семерки вписывать восьмерку. 1970-е отнюдь не торопились уходить в небытие…

Алексей РЫЖКОВ