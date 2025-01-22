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22 января 2025, 03:03 |
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Назван лучший атакующий хавбек в истории. Это не Зидан, не Кройф

Признание получил легендарный Диего Марадона

22 января 2025, 03:03 |
250
0
Назван лучший атакующий хавбек в истории. Это не Зидан, не Кройф
GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших атакующих хавбеков в истории.

Первую строчку рейтинга занял легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Вторую строчку списка занимает Зинедин Зидан, а трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф занял бронзовую позицию.

Четвертую строчку рейтинга занял Андрес Иньеста, а легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бобби Чарльтон – 5-й.

В рейтинг также попали Мишель Платини, Рууд Гуллит, Кевин де Брюйне, Зико и Микаэль Лаудруп.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Лучшие атакующие хавбеки в истории от GiveMeSport

  1. Диего Марадона
  2. Зинедин Зидан
  3. Йохан Кройф
  4. Андрес Иньеста
  5. Бобби Чарльтон
  6. Мишель Платини
  7. Рууд Гуллит
  8. Кевин де Брюйне
  9. Зико
  10. Микаэль Лаудруп

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Йохан Кройф Диего Марадона GiveMeSport Зинедин Зидан Андрес Иньеста Бобби Чарльтон Мишель Платини Рууд Гуллит Кевин де Брюйне Зико Микаэль Лаудруп рейтинг
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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