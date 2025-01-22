Назван лучший атакующий хавбек в истории. Это не Зидан, не Кройф

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших атакующих хавбеков в истории.

Первую строчку рейтинга занял легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Вторую строчку списка занимает Зинедин Зидан, а трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф занял бронзовую позицию.

Четвертую строчку рейтинга занял Андрес Иньеста, а легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бобби Чарльтон – 5-й.

В рейтинг также попали Мишель Платини, Рууд Гуллит, Кевин де Брюйне, Зико и Микаэль Лаудруп.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Лучшие атакующие хавбеки в истории от GiveMeSport