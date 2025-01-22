Назван лучший атакующий хавбек в истории. Это не Зидан, не Кройф
Признание получил легендарный Диего Марадона
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших атакующих хавбеков в истории.
Первую строчку рейтинга занял легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Вторую строчку списка занимает Зинедин Зидан, а трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф занял бронзовую позицию.
Четвертую строчку рейтинга занял Андрес Иньеста, а легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бобби Чарльтон – 5-й.
В рейтинг также попали Мишель Платини, Рууд Гуллит, Кевин де Брюйне, Зико и Микаэль Лаудруп.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Лучшие атакующие хавбеки в истории от GiveMeSport
- Диего Марадона
- Зинедин Зидан
- Йохан Кройф
- Андрес Иньеста
- Бобби Чарльтон
- Мишель Платини
- Рууд Гуллит
- Кевин де Брюйне
- Зико
- Микаэль Лаудруп
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