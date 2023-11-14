Виктор ВАЦКО: «Написал после матча Ванату. Он ответил, что контакт был»

Известный комментатор Виктор Вацко считает, что удаление защитника «Кривбасса» Даниила Бескоровайного в матче Украинской Премьер-лиги против столичного «Динамо» полностью соответствует правилам.

«Вживую казалось, что Бескоровайный фолил 100%. Ванат очень правдиво падал. В лучших традициях Милевского. Но на повторах я не заметил, где там был контакт. Где фолил Бескоровайный? Написал после матча Ванату. Он ответил, что контакт был. Возможно, не очень сильный, но когда бежишь на высокой скорости, этого достаточно, чтобы потерять равновесие и упасть. Рядом с Ванатом находился другой защитник Стецьков, но он не успевал. Если трактовать падение Ваната, это однозначно не желтая, а красная», – сказал Вацко.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Кривбасс» со счётом 2:0.