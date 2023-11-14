Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ВАЦКО: «Написал после матча Ванату. Он ответил, что контакт был»
Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 09:22 | Обновлено 14 ноября 2023, 09:38
518
0

Виктор ВАЦКО: «Написал после матча Ванату. Он ответил, что контакт был»

Известный комментатор считает, что в матче «Кривбасс» – «Динамо» Бескоровайного удалили по правилам

14 ноября 2023, 09:22 | Обновлено 14 ноября 2023, 09:38
518
0
Виктор ВАЦКО: «Написал после матча Ванату. Он ответил, что контакт был»
dynamo.kiev.ua. Виктор Вацко

Известный комментатор Виктор Вацко считает, что удаление защитника «Кривбасса» Даниила Бескоровайного в матче Украинской Премьер-лиги против столичного «Динамо» полностью соответствует правилам.

«Вживую казалось, что Бескоровайный фолил 100%. Ванат очень правдиво падал. В лучших традициях Милевского. Но на повторах я не заметил, где там был контакт. Где фолил Бескоровайный? Написал после матча Ванату. Он ответил, что контакт был. Возможно, не очень сильный, но когда бежишь на высокой скорости, этого достаточно, чтобы потерять равновесие и упасть. Рядом с Ванатом находился другой защитник Стецьков, но он не успевал. Если трактовать падение Ваната, это однозначно не желтая, а красная», – сказал Вацко.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Кривбасс» со счётом 2:0.

По теме:
Сергей БОЛОТНИКОВ: «Полесью» постоянно в этом сезоне помогают судьи»
Источник: Минай в ближайшее время может уволить Владимира Шарана
Игорь ЦЫГАНЫК: «Удаление Бескоровайного – самая большая ошибка Козыряцкого»
Даниил Бескоровайный Виктор Вацко Владислав Ванат Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига судейство
Источник Вацко Live
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СПАЛЛЕТТИ: Победа над Северной Македонией даст нам преимущество с Украиной
Футбол | 14 ноября 2023, 00:45 1
СПАЛЛЕТТИ: Победа над Северной Македонией даст нам преимущество с Украиной
СПАЛЛЕТТИ: Победа над Северной Македонией даст нам преимущество с Украиной

Наставник сборной Италии – о желаемом

Сборная прибыла в Польшу, потери Италии, скандал в Заре, Довбик – в Интер?
Футбол | 14 ноября 2023, 06:00 0
Сборная прибыла в Польшу, потери Италии, скандал в Заре, Довбик – в Интер?
Сборная прибыла в Польшу, потери Италии, скандал в Заре, Довбик – в Интер?

Главные новости за 13 ноября на Sport.ua

ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
Бокс | 13.11.2023, 14:55
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Футбол | 13.11.2023, 17:53
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 14.11.2023, 07:00
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
13.11.2023, 06:20
Теннис
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
12.11.2023, 23:05
Футбол
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты
12.11.2023, 21:05
Теннис
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
12.11.2023, 15:35 245
Футбол
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
12.11.2023, 15:32 39
Футбол
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
12.11.2023, 12:33 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем