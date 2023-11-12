12 ноября в Кривом Роге прошел поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

В матче встречались криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо». Игра началась в 13:40, с задержкой из-за воздушной тревоги.

Гости одержали победу, забив сопернику два гола в первом тайме. Авторами голов стали Владислав Ванат и Александр Караваев.

УПЛ. 14-й тур, 12 ноября

Кривбасс Кривой Рог – Динамо Киев – 0:2

Голы: Ванат, 8, Караваев, 27.

Удаление: Бескоровайный, 12 (Кривбасс)

Видео голов и обзор матча