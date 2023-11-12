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Чемпионат Украины
Кривбасс
12.11.2023 13:40 – FT 0 : 2
Динамо Киев
Начало матча было перенесено с 13:00 на 13:40 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 19:45 | Обновлено 12 ноября 2023, 20:13
1258
0

Кривбасс – Динамо – 0:2. Ванат и Караваев. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

12 ноября 2023, 19:45 | Обновлено 12 ноября 2023, 20:13
1258
0
Кривбасс – Динамо – 0:2. Ванат и Караваев. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

12 ноября в Кривом Роге прошел поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

В матче встречались криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо». Игра началась в 13:40, с задержкой из-за воздушной тревоги.

Гости одержали победу, забив сопернику два гола в первом тайме. Авторами голов стали Владислав Ванат и Александр Караваев.

УПЛ. 14-й тур, 12 ноября

Кривбасс Кривой Рог – Динамо Киев – 0:2

Голы: Ванат, 8, Караваев, 27.

Удаление: Бескоровайный, 12 (Кривбасс)

Видео голов и обзор матча

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
12’
Данило Бескоровайный (Кривбасс) получает красную карточку.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо видео голов и обзор Владислав Ванат Александр Караваев
Источник Sport.ua
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