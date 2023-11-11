Кривбасс – Динамо. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией встречи 14-го тура чемпионата Украины по футболу
В воскресенье, 12 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо». Место проведения – стадион «Горняк» в Кривом Роге. Начало назначено на 13:00.
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Криворожский клуб возглавляет турнирную таблицу УПЛ. В прошлый понедельник криворожцы встречались со своим ближайшим преследователем, житомирским «Полесьем». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Подопечные Юрия Вернидуба не проигрывают уже четыре матча подряд.
Киевский клуб провел крайне неудачный отрезок чемпионата: в четырех матчах бело-синие набрали лишь одно очко. Команда застряла внутри турнирной таблицы.
Предстоящий поединок станет 50-м противостоянием «Кривбасса» и «Динамо». Криворожцы только дважды обыграли более статусного соперника. Киевляне одержали 37 побед, а еще 10 матчей завершились вничью.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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