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Кривбасс
12.11.2023 13:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 19:33 |
656
1

Кривбасс – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией встречи 14-го тура чемпионата Украины по футболу

11 ноября 2023, 19:33 |
656
1
Кривбасс – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК «Кривбасс»

В воскресенье, 12 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо». Место проведения – стадион «Горняк» в Кривом Роге. Начало назначено на 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Криворожский клуб возглавляет турнирную таблицу УПЛ. В прошлый понедельник криворожцы встречались со своим ближайшим преследователем, житомирским «Полесьем». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Подопечные Юрия Вернидуба не проигрывают уже четыре матча подряд.

Киевский клуб провел крайне неудачный отрезок чемпионата: в четырех матчах бело-синие набрали лишь одно очко. Команда застряла внутри турнирной таблицы.

Предстоящий поединок станет 50-м противостоянием «Кривбасса» и «Динамо». Криворожцы только дважды обыграли более статусного соперника. Киевляне одержали 37 побед, а еще 10 матчей завершились вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Олександр
Не в обиду динамо но кривбасс сейчас посильнее выглчдит 
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