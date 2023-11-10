Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Кривбасс
12.11.2023 13:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 22:51 |
256
1

Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Неожиданный лидер против кризисного гранда

10 ноября 2023, 22:51 |
256
1
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 12 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», игра начнется в 13:00. Команда Юрия Вернидуба является лидером нынешнего чемпионата, а киевляне к очередному туру подошли на восьмом месте.

Кривбасс

Криворожский клуб возглавляет турнирную таблицу УПЛ, и сей фактор на данный момент является главной неожиданностью сезона. Ведь в прошлом чемпионате криворожцы боролись за выживание в элите украинского футбола. В минувший понедельник криворожцы встречались со своим ближайшим преследователем, житомирским «Полесьем». Поединок, который был уже на 4-й минуте остановлен из-за воздушной тревоги, завершился вничью со счетом 1:1. «Красно-белые» в текущем турнире демонстрируют высокую результативность. «Кривбасс» забил больше всех голов в чемпионате, а футболисты криворожского клуба Кожушко и Задерака вместе с Буяльским из «Динамо» возглавляют гонку бомбардиров (по 6 голов).

Кстати, Кожушко претендует на звание лучшего футболиста УПЛ по итогам октября (форвард забил три гола в четырех матчах). В воскресенье Кожушко может забить свой 10-й гол в УПЛ. Наставник криворожцев Юрий Вернидуб может стать лучшим тренером по итогам второго месяца осени. Интересно, что представители криворожского клуба в нынешнем сезоне регулярно выигрывают почетные награды. В августе лучшим игроком месяца был признан Дибанга, в сентябре такой чести удостоился Задерака, а Юрий Вернидуб стал лучшим тренером по итогам сентября.

Динамо

Киевский клуб провел крайне неудачный отрезок чемпионата: в четырех матчах «бело-синие» набрали всего одно очко. До повторения антирекордной безвыигрышной серии у «Динамо» остался 1 матч. В прошлом туре киевляне встретились с «Шахтером» и уступили с минимальным счетом. После поражения в принципиальном противостоянии подал в отставку Мирча Луческу, 15 лет проработавший в Украине. Исполняющим обязанности наставника киевского клуба назначен Александр Шовковский, который в конце минувшего сезона уже руководил игрой динамовцев во время лечения румынского специалиста.

Конечно, восьмое место является провальным результатом для «Динамо», и «бело-синие» будут стараться исправить ситуацию. «Результата нет, но по игре мы не проигрывали. Были ошибки, где нас наказывали. Что-то не идет. Таблица шокирует, я рассчитывал на другой результат, однако мы руки опускать не будем», - отметил после матча с «Шахтером» голкипер Георгий Бущан.

Большой проблемой киевлян является игра в обороне: только одну игру нынешнего сезона «Динамо» завершило без пропущенных голов. В предстоящем поединке из-за перебора желтых карточек не сможет сыграть Назар Волошин, зато вернется на поле отбывший дисквалификацию Ванат. В поединке против «Шахтера» спустя два года вышел в динамовской футболке форвард Супряга.

Статистика встреч

Предстоящий поединок станет 50-м противостоянием «Кривбасса» и «Динамо». Криворожцы всего дважды обыгрывали более статусного соперника. Киевляне одержали 37 побед, а еще 10 матчей завершились вничью. В прошлом чемпионате «бело-синие» дважды одолели «красно-белых». Домашний поединок, который состоялся во Львове, киевляне выиграли со счетом 3:1, а в Кривом Роге одержали минимальную победу.

Прогноз на противостояние

Криворожцы на данный момент демонстрируют солидный футбол и наслаждаются первым местом турнирной таблицы. Бесспорно, подопечные Юрия Вернидуба намерены отстаивать лидирующие позиции. Но киевляне приложат максимум усилий для того, чтобы прервать неудачную серию. Прогнозируем, что в Кривом Роге команды поделят очки.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Стецков, Бескоровайный, Понедельник, Илич, Бизимана, Д. Кузык, Дебелко, Задерака, Кожушко

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Шепелев, Бражко, Буяльский, Шапаренко, Караваев, Ванат

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

12 ноября, воскресенье

«Кривбасс» – «Динамо»
Кривой Рог. Стадион «Горняк». 13:00
ТВ-трансляция на YouTube-канале «Кривбасса»
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
КРИВБАСС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:2
По теме:
Украина vs Нидерланды. Боевое крещение Калининой
Александрия – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Украинская Премьер-лига Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Динамо прогнозы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Бокс | 10 ноября 2023, 10:40 3
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи

Шеннон насыпал комплиментов Ленноксу Льюису

11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег
Футбол | 10 ноября 2023, 12:20 13
11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег
11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег

Наглядный пример для Саудовской Аравии?

Франция отказала Украине в экстрадиции владельца Ворсклы
Футбол | 10.11.2023, 20:14
Франция отказала Украине в экстрадиции владельца Ворсклы
Франция отказала Украине в экстрадиции владельца Ворсклы
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Футбол | 09.11.2023, 23:56
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Два дебютанта. Заявка Италии на матчи против Украины и Северной Македонии
Футбол | 10.11.2023, 20:26
Два дебютанта. Заявка Италии на матчи против Украины и Северной Македонии
Два дебютанта. Заявка Италии на матчи против Украины и Северной Македонии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
с нетерпением жду состав
игру за неделю можно конечно не поставить, но кадровые решения должны быть в правильном направлении.
если в центре защиты увидим все тех же, можно сливать воду
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
09.11.2023, 07:28 2
Футбол
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
09.11.2023, 05:40 10
Футбол
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
08.11.2023, 23:39 4
Бокс
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
08.11.2023, 16:28 19
Бокс
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
09.11.2023, 00:10 8
Футбол
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
08.11.2023, 22:13 11
Футбол
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
09.11.2023, 19:44 15
Футбол
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
09.11.2023, 16:19 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем