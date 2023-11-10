В воскресенье, 12 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», игра начнется в 13:00. Команда Юрия Вернидуба является лидером нынешнего чемпионата, а киевляне к очередному туру подошли на восьмом месте.

Кривбасс

Криворожский клуб возглавляет турнирную таблицу УПЛ, и сей фактор на данный момент является главной неожиданностью сезона. Ведь в прошлом чемпионате криворожцы боролись за выживание в элите украинского футбола. В минувший понедельник криворожцы встречались со своим ближайшим преследователем, житомирским «Полесьем». Поединок, который был уже на 4-й минуте остановлен из-за воздушной тревоги, завершился вничью со счетом 1:1. «Красно-белые» в текущем турнире демонстрируют высокую результативность. «Кривбасс» забил больше всех голов в чемпионате, а футболисты криворожского клуба Кожушко и Задерака вместе с Буяльским из «Динамо» возглавляют гонку бомбардиров (по 6 голов).

Кстати, Кожушко претендует на звание лучшего футболиста УПЛ по итогам октября (форвард забил три гола в четырех матчах). В воскресенье Кожушко может забить свой 10-й гол в УПЛ. Наставник криворожцев Юрий Вернидуб может стать лучшим тренером по итогам второго месяца осени. Интересно, что представители криворожского клуба в нынешнем сезоне регулярно выигрывают почетные награды. В августе лучшим игроком месяца был признан Дибанга, в сентябре такой чести удостоился Задерака, а Юрий Вернидуб стал лучшим тренером по итогам сентября.

Динамо

Киевский клуб провел крайне неудачный отрезок чемпионата: в четырех матчах «бело-синие» набрали всего одно очко. До повторения антирекордной безвыигрышной серии у «Динамо» остался 1 матч. В прошлом туре киевляне встретились с «Шахтером» и уступили с минимальным счетом. После поражения в принципиальном противостоянии подал в отставку Мирча Луческу, 15 лет проработавший в Украине. Исполняющим обязанности наставника киевского клуба назначен Александр Шовковский, который в конце минувшего сезона уже руководил игрой динамовцев во время лечения румынского специалиста.

Конечно, восьмое место является провальным результатом для «Динамо», и «бело-синие» будут стараться исправить ситуацию. «Результата нет, но по игре мы не проигрывали. Были ошибки, где нас наказывали. Что-то не идет. Таблица шокирует, я рассчитывал на другой результат, однако мы руки опускать не будем», - отметил после матча с «Шахтером» голкипер Георгий Бущан.

Большой проблемой киевлян является игра в обороне: только одну игру нынешнего сезона «Динамо» завершило без пропущенных голов. В предстоящем поединке из-за перебора желтых карточек не сможет сыграть Назар Волошин, зато вернется на поле отбывший дисквалификацию Ванат. В поединке против «Шахтера» спустя два года вышел в динамовской футболке форвард Супряга.

Статистика встреч

Предстоящий поединок станет 50-м противостоянием «Кривбасса» и «Динамо». Криворожцы всего дважды обыгрывали более статусного соперника. Киевляне одержали 37 побед, а еще 10 матчей завершились вничью. В прошлом чемпионате «бело-синие» дважды одолели «красно-белых». Домашний поединок, который состоялся во Львове, киевляне выиграли со счетом 3:1, а в Кривом Роге одержали минимальную победу.

Прогноз на противостояние

Криворожцы на данный момент демонстрируют солидный футбол и наслаждаются первым местом турнирной таблицы. Бесспорно, подопечные Юрия Вернидуба намерены отстаивать лидирующие позиции. Но киевляне приложат максимум усилий для того, чтобы прервать неудачную серию. Прогнозируем, что в Кривом Роге команды поделят очки.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Стецков, Бескоровайный, Понедельник, Илич, Бизимана, Д. Кузык, Дебелко, Задерака, Кожушко

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Шепелев, Бражко, Буяльский, Шапаренко, Караваев, Ванат

12 ноября, воскресенье