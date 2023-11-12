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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Нарушение Бескоровайного заслуживало красной карточки»
Чемпионат Украины
Кривбасс
12.11.2023 13:40 – FT 0 : 2
Динамо Киев
Начало матча было перенесено с 13:00 на 13:40 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 17:24 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:49
2244
8

ШОВКОВСКИЙ: «Нарушение Бескоровайного заслуживало красной карточки»

Наставник «Динамо» Киев – о победе над «Кривбассом»

12 ноября 2023, 17:24 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:49
2244
8
ШОВКОВСКИЙ: «Нарушение Бескоровайного заслуживало красной карточки»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Киев Александр Шовковский прокомментировал победу 2:0 над «Кривбассом» в 14-м туре УПЛ:

— Нам было непросто сегодня. Мы попали в такую ситуацию, что в последнее время не могли добыть такие нужные нам очки. В результате, наш главный тренер принял решение подать в отставку, а мне поручили руководить командой.

В течение последних дней мы в первую очередь попытались эмоционально вывести ребят на правильный эмоциональный уровень. А уже затем стремились дать им новый всплеск желания играть футбол и играть так, как мы это видим

Что-то нам сегодня из задуманного удалось что-то — нет. Были ошибки. Где и повезло. Но в целом считаю, это заслуженная победа.

Я хорошо знаю Юрия Николаевича Вернидуба. Все его команды играют агрессивно, слаженно, в атакующий футбол. При этом «Кривбасс» заслуженно шел на первом месте в этом чемпионате. Думаю и в дальнейшем эта команда будет демонстрировать мощную игру.

Мы понимали все это и не имели права даже мысли допустить о том, чтобы проиграть «Кривбассу» в желании, мотивации, самоотдаче. Это те компоненты современного футбола, которые уравнивают команды. Ну а кроме этого, сыграли свою роль наши тактические наработки.

— Как бы вы оценили решение арбитра об удалении Бескоровайного?
— Насколько я понимаю, у нас есть органы, которые отвечают за эти вопросы. Эпизод, конечно, интересный с точки зрения трактовки. На наш взгляд, это было нарушение, которое заслуживало красной карточки, на взгляд представителей «Кривбасса», возможно, всё иначе. Моменты трактуют судьи. Но то, что Ванат был впереди и у него было преимущество — это, на мой взгляд, имело решающую роль в том эпизоде. Тем более, на матче работала система VAR, которая могла помочь, если бы была такая необходимость.

— Вы считаете нормальным убивать интригу в таком матче уже в самом его дебюте?
— Я считаю, что судья должен думать не про интригу, а про нарушение правил: если оно есть, он должен его фиксировать и принимать решение относительно необходимости показать карточку. Всё просто.

— Что вам удалось изменить в команде изнутри. И какова ваша цель на посту исполняющего обязанности главного тренера «Динамо»?
— Первый вопрос не ко мне, а к ребятам — только они лучше всего знают, как они воспринимают то, что мы им доносим. Да, ситуация у нас в чемпионате по-прежнему непростая, но задачи, которые были поставлены перед клубом, неизменны.

— Завоевание чемпионства?
— Да.

— Почему в заявке на сегодняшний матч не было Шапаренко?
— К сожалению, он получил повреждение и сейчас восстанавливается. Надеюсь, в ближайшее время он сможет приступить к индивидуальным тренировкам.

Напомним, после матча с «Кривбассом» Шовковский отказался давать флеш-интервью.

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Александр Шовковский Динамо Киев Кривбасс - Динамо Украинская Премьер-лига
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 8
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didora
Не треба молоти язиком. Все сказав по ділу. Причому тут інтрига, якщо було порушення. Виходить, якщо всі знатимуть, що треба зберігати інтригу до кінця матчу, то будуть порушувати правила. Все рвіно ж не судитимуть. Брєд якийсь журналюги. І вміють же гади задавати запитання, як мєнти на допиті.
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+2
Болела
Питання про інтригу мабуть Гагарін поставив. Дуже професійно.
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+1
prorok
А почему из интервью удалили фразу Ванат сам подскользнулся у него нога поехала а потом было касание капитаном ФК КРИВБАС.
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-1
Dmytro11q
Звичайна справа. Звісно, з точки зору Динамо там було порушення, звісно червона картка заслуженна. Нічим не здивував. От тільки усі бачили, вся країна бачила, що фолу там не було. Арбітр виявився прожним й зробив результат. Чи бракує чогось, аби відверто сказати, що суддя зробив для динамо результат. 
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-1
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AK.228
СаШо прости, але ти гониш
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-2
CheMP
ооо,верный последыш шубной философии
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-3
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