ШОВКОВСКИЙ: «Нарушение Бескоровайного заслуживало красной карточки»

Главный тренер «Динамо» Киев Александр Шовковский прокомментировал победу 2:0 над «Кривбассом» в 14-м туре УПЛ:

— Нам было непросто сегодня. Мы попали в такую ситуацию, что в последнее время не могли добыть такие нужные нам очки. В результате, наш главный тренер принял решение подать в отставку, а мне поручили руководить командой.

В течение последних дней мы в первую очередь попытались эмоционально вывести ребят на правильный эмоциональный уровень. А уже затем стремились дать им новый всплеск желания играть футбол и играть так, как мы это видим

Что-то нам сегодня из задуманного удалось что-то — нет. Были ошибки. Где и повезло. Но в целом считаю, это заслуженная победа.

Я хорошо знаю Юрия Николаевича Вернидуба. Все его команды играют агрессивно, слаженно, в атакующий футбол. При этом «Кривбасс» заслуженно шел на первом месте в этом чемпионате. Думаю и в дальнейшем эта команда будет демонстрировать мощную игру.

Мы понимали все это и не имели права даже мысли допустить о том, чтобы проиграть «Кривбассу» в желании, мотивации, самоотдаче. Это те компоненты современного футбола, которые уравнивают команды. Ну а кроме этого, сыграли свою роль наши тактические наработки.

— Как бы вы оценили решение арбитра об удалении Бескоровайного?

— Насколько я понимаю, у нас есть органы, которые отвечают за эти вопросы. Эпизод, конечно, интересный с точки зрения трактовки. На наш взгляд, это было нарушение, которое заслуживало красной карточки, на взгляд представителей «Кривбасса», возможно, всё иначе. Моменты трактуют судьи. Но то, что Ванат был впереди и у него было преимущество — это, на мой взгляд, имело решающую роль в том эпизоде. Тем более, на матче работала система VAR, которая могла помочь, если бы была такая необходимость.

— Вы считаете нормальным убивать интригу в таком матче уже в самом его дебюте?

— Я считаю, что судья должен думать не про интригу, а про нарушение правил: если оно есть, он должен его фиксировать и принимать решение относительно необходимости показать карточку. Всё просто.

— Что вам удалось изменить в команде изнутри. И какова ваша цель на посту исполняющего обязанности главного тренера «Динамо»?

— Первый вопрос не ко мне, а к ребятам — только они лучше всего знают, как они воспринимают то, что мы им доносим. Да, ситуация у нас в чемпионате по-прежнему непростая, но задачи, которые были поставлены перед клубом, неизменны.

— Завоевание чемпионства?

— Да.

— Почему в заявке на сегодняшний матч не было Шапаренко?

— К сожалению, он получил повреждение и сейчас восстанавливается. Надеюсь, в ближайшее время он сможет приступить к индивидуальным тренировкам.

Напомним, после матча с «Кривбассом» Шовковский отказался давать флеш-интервью.