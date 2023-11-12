Шовковский отказался давать флеш-интервью после матча с Кривбассом

Главный тренер «Динамо» Киев Александр Шовковский отказался давать флеш-интервью после матча УПЛ против «Кривбасса» (победа 2:0). Глава пресс-службы киевлян Андрей Шахов объяснил решение тренера тем, что «Динамо» не находится в едином телепуле.

Ситуацию прокомментировал вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин:

«Пока мы будем говорить кто в пуле, а кто нет, то у нас не будет единого украинского футбола. Сейчас когда вся страна объединилась, вместе защищаем страну от врага, делить кого-то на пулы – это последнее, что мы должны делать.

Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем, давайте объединяться, давайте менять наш футбол к лучшему, давайте делать его лучше, чтобы после матчей у нас были положительные эмоции. Когда команда проигрывает по игре – то все понятно, а когда игра идет вне поля – то это не очень к лицу нам».