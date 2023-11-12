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  4. Шовковский отказался давать флеш-интервью после матча с Кривбассом
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 16:48 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:39
3957
15

Шовковский отказался давать флеш-интервью после матча с Кривбассом

Вице-президент «Кривбасса» раскритиковал тренера «Динамо»

12 ноября 2023, 16:48 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:39
3957
15
Шовковский отказался давать флеш-интервью после матча с Кривбассом
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Киев Александр Шовковский отказался давать флеш-интервью после матча УПЛ против «Кривбасса» (победа 2:0). Глава пресс-службы киевлян Андрей Шахов объяснил решение тренера тем, что «Динамо» не находится в едином телепуле.

Ситуацию прокомментировал вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин:

«Пока мы будем говорить кто в пуле, а кто нет, то у нас не будет единого украинского футбола. Сейчас когда вся страна объединилась, вместе защищаем страну от врага, делить кого-то на пулы – это последнее, что мы должны делать.

Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем, давайте объединяться, давайте менять наш футбол к лучшему, давайте делать его лучше, чтобы после матчей у нас были положительные эмоции. Когда команда проигрывает по игре – то все понятно, а когда игра идет вне поля – то это не очень к лицу нам».

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Александр Шовковский Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Динамо Артем Гагарин Украинская Премьер-лига телепул Андрей Шахов чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 15
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avk2307
На сайте Динамо от Шурика есть послематчевые интервью и Шовковского и Вернидуба.
Интервью Гагарина там нет.
А спорт юа как всегда какие то желтые слухи распостраняет
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
Перець
З якого переляку Шовковський  має давати інтерв'ю цій звезде ,для цього є спеціальні приміщення з журналістами 
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+7
vbrjkf
Ой, як красиво про єдність футболу, про захист країни, про єдиний телепул, а насправді - про інтереси ділків від футболу, яким і є гагарін. Повністю підтримую СаШО, який не йде на повідку  цих горе-функціонерів,які гарно говорять, а роблять на шкоду мільйонам вболівальників.
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+5
Roman serhi
Шут,а не Вице Президент.Шестерка из 95 квартала 
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+5
sahka1981
Та є його інтерв'ю, тому гагаріну аби хайпонути на рівному місці.
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+3
Олександр
Спорт юа был раньше всегда веткой от спорт ру .
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+2
Burevestnik
та пох..
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+2
Gagik
это называется бизнес... динамо не хочет транслировать свои матчи в телепуле, это их интеллектуальная собственность, пускай показывают где хотят
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+1
MrStepanovM .
Не розумію ці маніпуляції з "об'єдналися"! Будь яке питання розглядають крізь призму війни, цим самим замулюючи тему розмови і спекулюючи на українській боротьбі 
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+1
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turist86
А в регламенті що написано? Обов'язково чи за бажанням?
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0
Олександр
Все кто окружает зеленского это команда прохохимцев и воров начиная с того же квартала .Зеленое обещало бороться с клррупцией а само же эту коррупцию и возглавило 
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-2
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