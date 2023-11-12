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12.11.2023 13:45 – FT 0 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 15:35 | Обновлено 12 ноября 2023, 16:19
6171
160

Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс

Шовковский снова одержал победу в первом поединке в должности и.о. главного тренера

12 ноября 2023, 15:35 | Обновлено 12 ноября 2023, 16:19
6171
160
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
ФК «Кривбасс»

Криворожский клуб перед 14-м туром возглавлял турнирную таблицу УПЛ. У подопечных Юрия Вернидуба была беспроигрышная серия из четырех матчей. В прошлый понедельник криворожцы встречались со своим ближайшим преследователем, житомирским «Полесьем». Поединок завершился вничью со счётом 1:1. По сравнению с тем матчем главный тренер осуществил две смены в стартовом составе. В полузащите вместо Дебелко вышел Приходько. Позицию нападающего занял По, Кожушко остался в запасе.

Киевский клуб провел крайне неудачный отрезок чемпионата: в четырех матчах бело-синие набрали лишь одно очко. Команда застряла внутри турнирной таблицы. В прошлом туре «Динамо» проиграло «Шахтеру». После этого поединка уволился главный тренер Мирча Луческу. На матч против «Кривбасса» киевская команда вышла под руководством Александра Шовковского, который во второй раз был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В основном составе «Динамо» по сравнению с матчем предыдущего тура произошло две смены: Ванат отбыл дисквалификацию и вернулся на позицию форварда. В центре полузащиты с первых минут действовал Царенко. Вне состава остались Шапаренко и Волошин.

Начало матча было очень спокойным. Команды не торопились идти в атаку. Небольшим преимуществом владел «Кривбасс». Но так продолжалось совсем недолго. В течение четырех минут все перевернулось. На 8-й минуте хозяева пытались организовать атаку, но "обрезались" в центре поля. Тымчик получил мяч на правом фланге и выполнил прострел вдоль линии штрафной. Игрок «Кривбасса» пытался перехватить передачу, но от его ног мяч отлетел к Ванату. Форвард «Динамо» примерно с 15 метров попал в правый от себя угол ворот.

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На 12-й минуте криворожская команда осталась в меньшинстве. Бескоровайный боролся с Ванатом, который приближался к воротам. В этой борьбе нападающий упал на линии полукруга штрафной. Арбитр без сомнений удалил капитана «Кривбасса». Кажется, даже VAR не просматривал повтор момента (по трансляции не было полностью понятно). Но удаление все же вызывает вопросы.

ФК «Кривбасс»

После этого преимуществом владели киевляне. На 27-й минуте они удвоили свое преимущество. И снова имела место ошибка игрока «Кривбасса». После заброса от центра поля в направлении штрафной Рябов выиграл забег у Караваева и был первым на мяче, но не смог ни завладеть им, ни выбить. Караваев оббежал Рябова, забрал мяч, вошел в штрафную и сильно пробил в ближний угол ворот.

Во второй половине тайма «Кривбассу» удалось перевести игру на половину поля «Динамо». Но киевляне не подпускали хозяев близко к воротам. Подопечные Вернидуба пытались бить издали, но удары блокировались. На последней минуте тайма криворожцы создали свой единственный голевой момент в первом тайме. Дибанго классно обработал мяч после дальней передачи из центра поля и прострелил вдоль ворот, По не успел замкнуть передачу. Оставалось только подставить ногу и переправить мяч в пустые ворота.

Второй тайм был не столь насыщен событиями, как первая половина встречи. Начался он сразу с трех опасных моментов у ворот «Кривбасса». Возможности для взятия ворот были у Кабаева, Бражко и Ваната. Однако ни одному из них не удалось отличиться точным ударом. Постепенно хозяева, несмотря на численное меньшинство, смогли завладеть инициативой. Они пытались изменить счет, немало атаковали, но почти не били по воротам. Динамовцы отвечали контратаками, которые были достаточно опасными. Например, на 70-й минуте Клищук спас команду после удара Караваева из пределов штрафной. На последней компенсированной минуте мощный удар нанес Кабаев – снова голкипер отразил мяч. «Кривбасс» во втором тайме имел один голевой момент. На 78-й минуте хозяева разыграли угловой. Пошел навес в центр штрафной площадки, Стецьков головой пробил в дальний угол, но Бущан спас «Динамо».

ФК «Кривбасс»

В итоге киевляне одержали победу. «Динамо» прервало свою безвыигрышную серию, состоявшую из четырех матчей. У «Кривбасса» завершилась серия без поражений, длившаяся аналогичное количество поединков. Однако матч мог сложиться совсем иначе, если бы не удаление уже в самом начале.

Кстати, в прошлый раз команды встречались в мае этого года. Интересно, что перед тем поединком Шовковский также был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Тот матч «Динамо» выиграло со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Кривбасс» – «Динамо» – 0:2

Голы: Ванат (8), Караваев (27).

Предупреждение: Андриевский (90).

Удаление: Бескоровайный (12).

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Кузык (Принс, 86), Бизимана, Приходько (Рябов, 18), Задерака (Вакулко, 74), Илич, По (Кожушко, 46).

«Динамо»: Бущан, Попов, Бражко, Шепелев (Андриевский, 80), Ванат (Супряга, 88), Караваев (Малыш, 90+1), Тымчик, Дячук, Царенко (Буяльский, 80), Дубинчак, Бенито (Кабаев, 46).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

КРИВБАСС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

«Кривбас» (замены): Рябов - 5.0, Кожушко - 6.0, Вакулко - б/о, Прінс - б/о.

«Динамо» (замены): Кабаев - 6.5, Андрієвский, Буяльский, Супряга, Малыш - б/о.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо
Источник Sport.ua
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Комментарии 161
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bolelschik
Если б была зеркальная ситуация, то те, кто сейчас против, были бы за удаление
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+15
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Дніпро - 1 - не підведи !!! Зроби мій день ще кращим !
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+12
Перець
Нарешті на пресконференції не буде ниття про переїзди,втрату ключових гравців ... 
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+9
😸
Нічого не сподіваного, як я і казав. Гра лідерів
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
Игорь Петров
Кто- то тут рассказывал о великом тренере Вернидубе и легендарном кривбассе, смешные люди.
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Roman serhi
А шо там Кривбасс уже не чемпион?😂😂😂
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+6
DK1961
Удаление за фол последней надежды не удаление? Ну кроты видят только то, что ХОТЯТ видеть. Или - если не хотят - НЕ ВИДЯТ. На то они и кроты - слепые и глухие (в смысле зачем СО СТЕНКОЙ спорить, если она глухая?).
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+5
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FunnyCat_____
Скулёж ржавых про судейство через 3..2..1
Удачи Днепру вечером !!!
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+5
Умник
Хана это ж сейчас скучно будет.
Судья подарил победу.
Вернидуб слил и т.д.
А так Царь лучший игрок.
Браво Динамо.
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
serhiy
Вітаю усіх вболівальників Динамо з перемогою !!!
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+5
Злий Глобинець
А чому тільки фанів Динамо з перемогою? Фани Шахтаря теж зовсім не проти такого результату. Може деякі боти будуть незадоволені, але то таке...
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+4
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Выталкиватель парашутистов
Десяток раз пересмотрел эпизод с удалением - и медленно прокручивал, и с увеличением и с разных ракурсов. Авторитетный вывод специалиста - к игроку Динамо НИКТО из защитников не прикасался! 100%, что  бы там не вопили заинтересованные люди. Арбитр повелся на хорошо отработанный прием футболиста... Бывает, и довольно часто, и не только в Украине. Вчера я писал на этом сайте, что Динамо 100% не проиграет, а то что выиграет, даже с большим счетом - 99%. Как в воду глядел.... А что с арбитром - посмотрим, должны отстранить на долго, ведь это ошибка, повлиявшая на ход игры...Если он появиться в следующих 2-х турах,значит в ОПГ УАФ ничего не изменилось к лучшему...
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+3
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Болела
За великим рахунком, захист Кривбасу все собі сам привіз. 
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+3
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bossi
Ну що зробиш якщо захисник Кривбасу був позаду  Ваната.Захисник повинен бути попереду нападника да ще і ногами розмахувати почав.Ось червоне світло і загорілось...
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+3
bolelschik
Не обижайтесь на кротов - у них слепая любовь
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua
и даже не пропустили?
да ваще...
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+3
PUMA
Поздравляю всех болельщиков Динамо Киева с победой.Особенно запасного
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+3
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DK1961
Повысыпали подземные на ветку (или клоны выливают свое на вентилятор). Кроты - настоятельно рекомендую успокоиться, поберегиТЕСЬ т.к. вас ждет днепровское порно скоро (НАД вами). А к нему надо хорошо подготовиться...
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+2
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Istm
Незрозуміле вилучення, яке насправді не на користь динамо. Рахунок було відкрито до вилучення. Сьогодні кривбас програв по ділу, гра у нього не йшла. Що казати. якщо динамо вперше за багато матчів не пропустило.
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+2
Умник
Бля 1 матч на 0 сыграли.
Потому что тренер вратарь
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+1
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