Байер повторил рекорд Баварии

Леверкузенский «Байер» в первых 11 матчах Бундеслиги сезона 2023/24 набрал 31 очко.

Это повторение рекорда Бундеслиги, который в сезоне 2015/16 установила мюнхенская «Бавария», также набравшая 31 очко в первых 11 турах. В том сезоне баварцы выиграли чемпионат с отрывом в 10 очков от дортмундской «Боруссии», которая стала второй.

В нынешнем сезоне в матче 11-го тура «Байер» обыграл берлинский «Унион» и одержал свою десятую победу. Сейчас «Черно-красные» опережают «Баварию» на два очка.

31 - Bayer 04 Leverkusen's record of 31 points after 11 games is the joint-most at this stage of a Bundesliga season, with only Bayern having previously amassed as many (31 in 2015-16) - no team has ever had more at the same stage.