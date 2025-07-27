ФОТО. Хави и Гвардиола в сборной Индии?! Фейк года от 19-летнего парня

На днях интернет всколыхнула неожиданная новость: якобы Пеп Гвардиола и Хави подали заявки на должность главного тренера сборной Индии.

Но Всеиндийская федерация футбола (AIFF) уже официально подтвердила — это была фальсификация.

«Мы получили электронные письма, в которых фигурировали имена Пепа Гвардиолы и Хави. Но их подлинность не удалось подтвердить. Как выяснилось — это были подделки», — говорится в заявлении AIFF.

Всего на вакансию главного тренера поступило 170 заявок. AIFF сформировала шорт-лист из трёх реальных кандидатов, а заявки от «Пепа» и «Хави» отклонили как розыгрыш или мошенничество.

Интересно, что СМИ цитировали даже технический комитет федерации, мол, «Хави — слишком дорогой вариант».

Индийские журналисты предполагают, что за этим могла стоять выходка 19-летнего «шутника», который использовал фейковые e-mail'ы.

Среди реальных претендентов: Стивен Константин (экс-наставник сборной Индии), Халид Джамил, Стефан Таркович (экс-тренер сборной Словакии)

А пока AIFF ищет нового коуча, фанаты до сих пор обсуждают, что бы могли сделать Гвардиола и Хави со сборной Индии — страной с почти 1,5 миллиардами человек, среди которых 11 000 — профессиональные футболисты.