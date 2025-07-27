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27 июля 2025, 00:16 |
272
1

ФОТО. Хави и Гвардиола в сборной Индии?! Фейк года от 19-летнего парня

Как Хави и Гвардиола пытались возглавить сборную Индии

27 июля 2025, 00:16 |
272
1
ФОТО. Хави и Гвардиола в сборной Индии?! Фейк года от 19-летнего парня
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Хави

На днях интернет всколыхнула неожиданная новость: якобы Пеп Гвардиола и Хави подали заявки на должность главного тренера сборной Индии.

Но Всеиндийская федерация футбола (AIFF) уже официально подтвердила — это была фальсификация.

«Мы получили электронные письма, в которых фигурировали имена Пепа Гвардиолы и Хави. Но их подлинность не удалось подтвердить. Как выяснилось — это были подделки», — говорится в заявлении AIFF.

Всего на вакансию главного тренера поступило 170 заявок. AIFF сформировала шорт-лист из трёх реальных кандидатов, а заявки от «Пепа» и «Хави» отклонили как розыгрыш или мошенничество.

Интересно, что СМИ цитировали даже технический комитет федерации, мол, «Хави — слишком дорогой вариант».

Индийские журналисты предполагают, что за этим могла стоять выходка 19-летнего «шутника», который использовал фейковые e-mail'ы.

Среди реальных претендентов: Стивен Константин (экс-наставник сборной Индии), Халид Джамил, Стефан Таркович (экс-тренер сборной Словакии)

А пока AIFF ищет нового коуча, фанаты до сих пор обсуждают, что бы могли сделать Гвардиола и Хави со сборной Индии — страной с почти 1,5 миллиардами человек, среди которых 11 000 — профессиональные футболисты.

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фото Хави Пеп Гвардиола Манчестер Сити сборная Индии по футболу
Максим Лапченко Источник: ESPN
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Комментарии 1
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Sdag
Та ну, думаю что спортюа стабильно удерживает первую позицию и вне конкуренции,  даже к гадалке не ходи
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