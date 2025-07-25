Голкипер Шахтера: «Я боялся за свое здоровье. Это лишнее в футболе»
Дмитрий Ризнык доволен игрой «Шахтера» против «Бешикташа»
Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после победы над «Бешикташем» (0:2) в квалификационном раунде Лиги Европы.
– Давай начнем не за хронологию, а с конца поединка. Уже нервы зашкаливали у турок. Начали бросать эти бутылки, а ты фактически отказывался играть в таких условиях, правильно?
– Конечно, я боялся за свое здоровье. Я считаю, что это круто, когда такое количество болельщиков, тем более они играют дома. У меня ничего против них нет, но я считаю, что это лишнее в футболе.
– Как в целом сегодня чувствовалось это давление трибун? Там, где пресс-ложа, просто приходилось одевать наушники, потому что было очень громко. Как это на поле? Это мешало или, напротив, возможно, мотивировало?
– Конечно, такая большая команда, как Бешикташ, очень ярые фанаты, очень большой, красивый стадион, поэтому они пытались гнать свою команду вперед. В целом, я считаю, что это давало больше концентрации в игре.
– Как думаешь, за счет чего сегодня удалось нивелировать Бешикташ – в первом тайме у них было ноль моментов.
– Я считаю, что вся сила в командной работе.
– Момент с пенальти припомнишь?
– Сумбур, штрафной, не усмотрели игрока и там попал мяч в руку.
– Я имею в виду, когда пробивали...
– Знаете, это 50 на 50, как повезет. Видите ли, переиграл меня, тут уж ничего такого не было.
– В общем, сегодня были два сложных гола для тебя.
– Второго гола можно было избежать. Но в целом неплохой результат для нас.
- Что касается ответного матча - что нужно улучшить, с каким настроением двигаться?
– Надо разбирать эту игру и в следующей убирать те ошибки, которые мы допустили в этом матче, – сказав Дмитрий.
Ответный матч между Шахтером и Бешикташем запланирован на четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.
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