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Лига Европы
25 июля 2025, 11:31 |
1898
0

Голкипер Шахтера: «Я боялся за свое здоровье. Это лишнее в футболе»

Дмитрий Ризнык доволен игрой «Шахтера» против «Бешикташа»

25 июля 2025, 11:31 |
1898
0
Голкипер Шахтера: «Я боялся за свое здоровье. Это лишнее в футболе»
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после победы над «Бешикташем» (0:2) в квалификационном раунде Лиги Европы.

– Давай начнем не за хронологию, а с конца поединка. Уже нервы зашкаливали у турок. Начали бросать эти бутылки, а ты фактически отказывался играть в таких условиях, правильно?

– Конечно, я боялся за свое здоровье. Я считаю, что это круто, когда такое количество болельщиков, тем более они играют дома. У меня ничего против них нет, но я считаю, что это лишнее в футболе.

– Как в целом сегодня чувствовалось это давление трибун? Там, где пресс-ложа, просто приходилось одевать наушники, потому что было очень громко. Как это на поле? Это мешало или, напротив, возможно, мотивировало?

– Конечно, такая большая команда, как Бешикташ, очень ярые фанаты, очень большой, красивый стадион, поэтому они пытались гнать свою команду вперед. В целом, я считаю, что это давало больше концентрации в игре.

– Как думаешь, за счет чего сегодня удалось нивелировать Бешикташ – в первом тайме у них было ноль моментов.

– Я считаю, что вся сила в командной работе.

– Момент с пенальти припомнишь?

– Сумбур, штрафной, не усмотрели игрока и там попал мяч в руку.

– Я имею в виду, когда пробивали...

– Знаете, это 50 на 50, как повезет. Видите ли, переиграл меня, тут уж ничего такого не было.

– В общем, сегодня были два сложных гола для тебя.

– Второго гола можно было избежать. Но в целом неплохой результат для нас.

- Что касается ответного матча - что нужно улучшить, с каким настроением двигаться?

– Надо разбирать эту игру и в следующей убирать те ошибки, которые мы допустили в этом матче, – сказав Дмитрий.

Ответный матч между Шахтером и Бешикташем запланирован на четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

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Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Лига Европы Бешикташ - Шахтер Бешикташ
Олег Вахоцкий Источник: Террикон
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